Sıfır araçta yeni rekor! 2. el pazarı da hareketleniyor

Aysel Yücel'in haberine göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı kurdaki düşüş ve tarihi kampanyalarla hareketlendi. Ocaktan sonra şubat ayında tekrar rekor kırdı.

SON 10 YILIN EN YÜKSEK ŞUBAT SATIŞI

Şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin ( ODD) verilerine göre bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,2 artarak 58 bin 504 adet oldu. Aylık bazda son 10 yılın en yüksek şubat satışlarına ulaşıldı. Hafta sonu yasaklarının da kalkmasıyla satışların daha da artabileceği ve ikinci el satışlarında da hareketlilik olabileceği sektör temsilcileri tarafından düşünülüyor.

HAFİF TİCARİ SATIŞLARINDA YÜZDE 46 ARTIŞ

Kargo pazarındaki yüksek talebin etkisiyle, hafif ticari araç satışında artma daha hızlı oldu. Otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,6 artarak 44 bin 749 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 46,4 artarak 13 bin 755 adet oldu. 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara bakıldığında yüzde 31,2 artış gösterdi.

Otomobil satışları, 2021 yılı ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60,6 artarak 35 bin 358 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 59,2 artarak 8 bin 370 adede ulaşmıştı.

"ÇİP KRİZİ YAŞANABİLİR"

Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Alp Gülan pandemiyle birlikte araçlara olan ilgi ve talebin arttığını söyledi. Tedarikte sıkıntı yaşanmaması durumunda yılsonunda satışların 800 bin adetlere ulaşabileceğin söyleyen Gülan, Küresel çapta arz yetersizliği nedeniyle yaşanan ‘çip’ krizinin araç tedarikinde sıkıntılar yaratmaya başladığını hatırlattı. Bu durumun Türkiye pazarı için de büyük risk oluşturduğunu söyledi.

Hafta sonu yasaklarının kalkmasının ise özellikle son aylarda daralma yaşanan ikinci el pazarını hareketlendireceğini söyleyen Gülan, çip krizi sebebiyle tedarik sorunu yaşanırsa ikinci el araçlara talebin artabileceğini söyledi.

YASAKLAR KALKINCA 2. EL HAREKETLENECEK

Garenta ve ikinciyeni.com'un Genel Müdürü Emre Ayyıldız, sıfır araç pazarında da kurun ve fiyatların gevşemesiyle oluşan fırsatı kaçırmak istemeyen tüketicilerin satışları hareketlendirdiğini hatırlattı. Sokağa çıkma yasaklarının kalkmasıyla ikinci el pazarının da canlanacağını söyledi. Ayyıldız, pandeminin etkisiyle mart ve nisan aylarındaki koşulları, kasım, aralık ve ocak aylarında da yaşadıklarını ve bu durumda fiyatların yüzde 15 azaldığını söyledi. Ayyıldız, "Salgının etkisinin gevşemesi ve hafta sonu yasaklarının kalkmasıyla talebin yeniden canlanmasını bekliyoruz. Fiyatlar da dolar 7 TL’nin altına düşmedikçe yukarı doğru çıkacak.” şeklinde açıklama yaptı.

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