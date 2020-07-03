Sıfır atık projesi, atık getirme merkezlerini yaygınlaştırıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yöneticileri tarafından gerçekleştirilen "Sıfır Atık Projesi" değerlendirme toplantısında atık getirme merkezlerinin yaygınlaştırılması gündeme getirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi'ne Kocaeli Büyükşehir Belediyesi büyük katkı sağlıyor. Bu kapsamda belediye yöneticileriyle bir toplantı gerçekleştirildi. Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleşen görüşmeye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcı Gökmen Mengüç başkanlık etti. Toplantıda çevredeki atıkları kontrol altına almak amacına yönelik kararlar alınırken görüşmelerin her ay tekrarlanması belirlendi.

Toplantıda vatandaşların atıkları bırakabilecekleri atık getirme merkezlerinin önemi vurgulandı. Kocaeli'de 6 ilçede atık getirme merkezi bulunuyor. Bu kapsamda il genelindeki bu merkezlerinin tüm ilçeler ile birlikte yaygınlaştırılma çalışmalarının tamamlanması konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Sıfır atık sistemine göre kaynağında ayrı toplanması kapsamında hacim olarak büyük mobilya, dal ve çim gibi atıkların değerlendirilmesine yönelik yapılan çalışmalar, tekstil ve ilaç atıklarının ayrı toplanması çalışmalarının hassasiyet ile sürdürüleceği yönünde kararlar alındı.

Kaynak: İHA