Sıfır Atık'ı uygulayan kurumlara "Sıfır Atık Belgesi" verilmeye başlandı

ANKARA (AA) - YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ - Sıfır Atık Projesi kapsamında, 12 Ocak itibarıyla sistemi kuran kurum ve kuruluşlara prestij kazandırılması amacıyla "Sıfır Atık Belgesi" veriliyor.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkları kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakmak amacını taşıyor.

Pilot ölçekte başlatılan çalışma sonucunda Sıfır Atık Projesi'nin yaygınlaştırılması, Onbirinci Kalkınma Planı'na dahil edilerek ülke politikası haline geldi.



Uygulamanın başlamasından bu yana geçen 30 aylık süreçte sıfır atık yaklaşımı belediyeler, kurum, kuruluşlar ve sanayiciler başta olmak üzere farklı hedef kitleler tarafından sahiplenilerek, hızla yaygınlaşmaya başladı.

- "2 milyon 850 bin kişiye sıfır atık eğitimi verildi"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 81 ildeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri başta olmak üzere 29 bin 500 kurum ve kuruluşun hizmet binasında sıfır atık sistemine geçildi, 2 milyon 850 bin kişiye de sıfır atık eğitimi verildi.

Uygulamaların sistemli yürütülmesi, sıfır atık sistemine geçecek kurumlara ve mahalli idarelere yol gösterilmesi ve sistemi kuran yerlere prestij kazandıracak "Sıfır Atık Belgesi"nin esaslarının belirlenmesi amacıyla Sıfır Atık Yönetmeliği, 12 Temmuz 2019'da yayınlandı.

Bu kapsamda 12 Ocak 2020 itibarıyla Sıfır Atık Sistemi'ni kuran kamu ve eğitim kurumları, belediyeler, sağlık kuruluşları, sanayiciler, alışveriş merkezleri, konaklama tesisleri, havalimanları, zincir marketler, akaryakıt istasyonları ve sitelere temel seviye "Sıfır Atık Belgesi" verilmeye başlandı.

"Sıfır Atık Belgesi", öncelikle sıfır atık konusunda kendi bünyesinde çalışma ekibini oluşturan, yönetmelikte belirtilen değerlendirilebilir atıkların ayrı toplama sistemini kuran, sıfır atık sisteminin kurulması ve işletilmesine ilişkin eğitimlerini tamamlayan, sıfır atık bilgi sistemine kayıt olarak veri girişi sağlayan kurum/kuruluş ve mahalli idarelere Sıfır Atık Bilgi Sistemi üzerinden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince veriliyor.

"Sıfır Atık Bilgi Sistemi" üzerinden verilen temel seviye Sıfır Atık Belgesi için il müdürlüklerine yüzlerce başvuru yapıldı.



Bu kapsamda ilk belgeler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TBMM ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verildi.

"Gümüş", "Altın" ve "Platin" seviyelerindeki sıfır atık belgesi başvurusu için temel seviyedeki sıfır atık belgesinin alınması ve takip eden 12 aylık sürenin geçmesi gerekiyor.













Kaynak: AA