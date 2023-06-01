Sıfır faizli kredi o bankadan geldi! 1 yıl boyunca taksit derdi yok! Şimdi başvur hesabına 300 bin TL yatırılsın

Halkbank, girişimcilik hayalleri kuranlar için sürpriz bir kredi kampanyası başlatıyor. Tadını çıkarın, sıfır faizli kredi! 300 bin TL. İşte detaylar...

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Sıfır faizli kredi o bankadan geldi! 1 yıl boyunca taksit derdi yok! Şimdi başvur hesabına 300 bin TL yatırılsın

Halkbank, seçim öncesi önemli bir hamle yaparak, girişimcilik hayalleri kuran ve işlerini büyütmek isteyen bireyleri sevindirecek bir kredi kampanyası başlatıyor. "Halk Girişimci Kredisi" adıyla duyurulan bu kampanya, girişimcilere özel fırsatlar sunarak dikkat çekiyor.

12 AY GERİ ÖDEMESİZ VE 60 AY VADE SEÇENEĞİ

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Halkbank, seçim öncesi önemli bir adım atarak girişimcilik hayalleri kuran ve işlerini büyütmek isteyenleri memnun edecek özel bir kredi kampanyası başlatıyor. "Halk Girişimci Kredisi" adıyla duyurulan bu kampanya, girişimcilere sunulan avantajlarla dikkat çekiyor.

Kampanya kapsamında, katılımcılara tam 300 bin lira tutarında kredi imkanı sunuluyor. Sıfır faiz, 12 ay geri ödemesiz dönem ve tam 60 ay vade gibi özelliklerle desteklenen bu kredi, işlerini büyütmek veya yeni bir iş kurmak isteyen girişimcilere finansal olarak önemli bir destek sağlıyor.

Halkbank'ın bu kampanya dışında sunduğu bir diğer özel kredi teklifi ise işini büyütmek isteyenlere yönelik olarak öne çıkıyor. Bu teklif kapsamında sunulan kredi miktarı 250 bin lira olarak belirlenmiş olup, başvuru şartlarının karşılanması durumunda kullanılabiliyor.

Halk Girişimci Kredisi, 12 ay geri ödemesiz dönem, 60 ay vade ve sıfır faiz gibi avantajlar sunarak girişimcilere büyük bir destek sağlıyor. Bu kampanya, girişimcilik hayalleri olan bireylere finansal anlamda güç kazandırarak hedeflerine ulaşmalarını kolaylaştırıyor.

Kampanyadan faydalanabilecek kişiler arasında, 45 yaş altı ve en az ilkokul mezunu olan herkes yer alıyor. İş hayatına atılmak veya mevcut işini büyütmek isteyen her birey, Halk Girişimci Kredisi'nden yararlanma fırsatına sahip olabilir.

Özellikle gazilik, şehitlik veya gazi yakınlığı durumu ile engelli olan bireyler için ise yaş sınırı 55'e çıkmakta ve kredi miktarı da 300 bin liraya kadar yükselmektedir. Bu durum, söz konusu kesimlerin daha fazla desteklenmesini hedeflemektedir.

Halk Girişimci Kredisi kampanyası, girişimcilere sağladığı özel avantajlarla dikkat çekiyor. Kredi kullanıcılarına sunulan 12 ay geri ödemesiz dönem, işletmelerin mali dengelerini kurmaları ve gelir elde etmeleri için önemli bir fırsat sunuyor. Ayrıca, tam 60 ay vade seçeneği, girişimcilerin ödemelerini daha uzun bir süreye yayarak finansal yüklerini hafifletmelerini sağlıyor. Bu sayede girişimciler, işlerini büyütmek ve yeni bir iş kurmak için gerekli olan finansmanı kolaylıkla elde edebiliyor.

Halk Girişimci Kredisi'nin bir diğer özelliği ise belirli şartları sağlayan işletmelerin 250 bin lira tutarındaki özel kredi teklifinden faydalanabilmesidir. Bu teklif, işini büyütmek isteyen girişimciler için önemli bir destek oluşturuyor. Kullanıcı dostu ve esnek başvuru şartları sayesinde birçok kişi bu kredi fırsatından yararlanma imkanına sahip. Halk Girişimci Kredisi, girişimcilere finansal destek sağlayarak iş dünyasında büyümelerini ve başarılı bir şekilde ilerlemelerini teşvik etmeyi hedefliyor.

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