"Sıfır komikler" diyen Demet Akalın'a Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den 'Beyinsiz' göndermesi! Ortalık fena karışacak!

Polemiklerin kraliçesi Demet Akalın son olarak hedefine Eser ve Berfu Yenenler çiftini almıştı. Ünlü çiftin bir videosunu paylaşan hesap "Gülmekten sandalyeden düştüm" yorumunu yapmıştı. Akalın ise yanıt olarak, "Sıfır komikler, nasıl gülebiliyorsun? Hele bu zorla gündemde kalayım çabası ayyy" demişti. Ünlü şarkıcının bu yorumu üzerine sessiz kalmayan Berfu Yenenler'in göndermesi ise ağır oldu.

Sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Demet Akalın'ı tiye alan Berfu Yenenler'in bu hamlesi karşısında ünlü şarkıcının ne yanıt vereceği merak konusu oldu.

OLAY GÖNDERME

Berfu Yenenler, Akalın'ın buharlı ütü olayını anımsatarak instagram hesabından beyni kasteden ve "Use İt (Kullan)" yazan ürünlerden 10 adet sipariş verip "Arkdslr yhaaa sikayet edicem once 127 liraydi sonra 254 lira oldu sonra 381 lira olduu sonra 508 lira olduuu bunu kullanmayan insanlari nereye sikayet ediyorus .s.s" notuyla "beyinsiz" imasında bulundu.

"300 LİRALIK EL ÜTÜSÜ ÖNCE 600, SONRA 940 OLDU"

Online alışveriş sitesinden ütü alan Demet Akalın, sosyal medya hesabından alışverişinin ekran görüntüsünü paylaşarak, "Almayın! 300 liralık el ütüsü önce 600 sonra 940 oldu. 1 saniye içinde! Yuh yani dolandırıyorsunuz milleti, şikayet edeceğim" notunu ekledi.

3 ADET ALDIĞI İÇİN FİYATIN ARTTIĞI DİKKAT ÇEKTİ

Ancak paylaşımda bahsi geçen el ütüsünün fiyatının 300 lira olduğu ve Akalın'ın 3 adet aldığı için fiyatın 940 liraya çıktığı takipçilerinin gözünden kaçmadı.

DALGA KONUSU OLMUŞTU

Takipçilerinin gözünden kaçmayan bu hata, Demet Akalın'ın sosyal medyada dalga konusu olmasına neden olmuştu.

Demet Akalın bu kez Eser ve Berfu Yenenler çiftini hedef aldı! Öyle ağır sözler söyledi ki görenlerin ağzı açık kaldı!