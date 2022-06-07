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  3. Sıfır Nissan Qashqai almak isteyenler buraya! 2022 fiyat listesi güncellendi! Mutlaka göz gezdirip aracınızı seçin!

Sıfır Nissan Qashqai almak isteyenler buraya! 2022 fiyat listesi güncellendi! Mutlaka göz gezdirip aracınızı seçin!

Türkiye'de başarılı satış rakamlarına ulaşan Nissan'ın her yıl geliştirerek kalitesini artırdığı Qashqai'nin 2022 yılı modeli sürücüsüne konfor ve kolaylık sağlayan özellikleriyle dikkat çekiyor. Bu kapsamda sıfır Nissan Qashqai sahibi olmak isteyenler için fiyat listesi güncellendi. İşte detaylar...

Sıfır Nissan Qashqai almak isteyenler buraya! 2022 fiyat listesi güncellendi! Mutlaka göz gezdirip aracınızı seçin! 119

Güvenliği ve konforu bir arada buluşturan Nissan, çok tercih edilen  Qashqai modelinin 2022 yılı versiyonunu tanıtmıştı. Kullanıcı dostu özellikleriyle ilgi çeken ve hayatı kolaylaştırmayı amaçlayan modeller, sıfır araç sahibi olmak isteyenleri cezbediyor.