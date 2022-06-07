Sıfır Nissan Qashqai almak isteyenler buraya! 2022 fiyat listesi güncellendi! Mutlaka göz gezdirip aracınızı seçin!

Güvenliği ve konforu bir arada buluşturan Nissan, çok tercih edilen Qashqai modelinin 2022 yılı versiyonunu tanıtmıştı. Kullanıcı dostu özellikleriyle ilgi çeken ve hayatı kolaylaştırmayı amaçlayan modeller, sıfır araç sahibi olmak isteyenleri cezbediyor.