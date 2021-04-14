Sıfır noktasındaki canlı tarih! Kız Kalesi, onarılarak turizme kazandırılmayı bekliyor

Ermenistan sınırına ve Doğukapı'ya sıfır noktada bulunan tarihi Kızkalesi onarılarak Kars turizmine kazandırılmayı bekliyor. Kars'ın Akyaka ilçesi Kalkankale köyünde bulunan ve turizme kazandırılamaya çalışılan yerlerin başında gelen Kız Kalesi'nin yapımı milattan önce 9. yüzyıla dayandığı tahmin ediliyor.

Bugüne kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kız Kalesi, Alparslan'ın Anadolu'yu fethinde Türkler'in eline geçti. 1543 yılında Kanuni Sultan Süleyman döneminde tekrar Türkler'in eline geçen Kızkalesi, 93 Harbi olarak bilinen 1877-1878 Rus Savaşı'ndan sonra Ruslar'a kaldı. 1920'de Türkiye Cumhuriyeti'ne geçen kale Ermenistan sınırında bulunuyor ve her yıl çok sayıda turist tarafından ziyaret ediliyor. Kız Kalesi'nin onarılarak Kars turizmine kazandırılması bekleniyor.

ORTA ÇAĞDA YAPILMIŞ

Kars ili, Akyaka ilçesi Kalkankale ( Tignis) köyü sınırları içerisinde yer alan Kız kalesi Türkiye-Ermenistan sınırını ayıran Karahan çayının batısında sınıra 3 kilometre uzaklıktaki Kız Kalesi, Kalkankale köyüne bakan kısımda yüksek bir tepe görünümündeki plato başlangıcının kenarına kurulmuştur. Kale düzgün kesme tüf taşından inşa edilmiş olup, günümüze ulaşan temel duvarlarından 3 sur sistemi ile inşa edildiği anlaşılmaktadır. Ortaçağ da yapılmış bölgemizdeki önemli kalelerden birisi olan kale sur sitemi ile Anı Örenyeri kale ile mimari benzerlik göstermesi bakımından önem taşımaktadır. Günümüzde oldukça harap durumda bulunan ve dış cephe surlarının tamamen yıkıldığı Kız Kalesi'nin en yüksek burç kısmının biri ayakta kalabilmiştir. Kale surları ve burçlar horasan harcı ile düzgün kesme tüf taşından yapılmıştır.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı