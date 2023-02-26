Sifiso Hlanti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sifiso Hlanti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sifiso Hlanti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sifiso Hlanti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sifiso Hlanti 1 Mayıs 1990 tarihinde Durban, KwaZulu-Natal şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Sifiso Sandile Hlanti şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sifiso Hlanti Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sifiso Hlanti, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kaizer Chiefs futbol takımında oynamaktadır. Kaizer Chiefs takımına 9 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sifiso Hlanti'nin Kaizer Chiefs ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sifiso Hlanti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sifiso Hlanti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sifiso Hlanti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sifiso Hlanti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Golden Arrows

1 Temmuz 2012 yılında Chippa United

1 Ocak 2013 yılında T. Royal Zulu

1 Temmuz 2013 yılında AmaZulu FC

29 Ocak 2016 yılında Bidvest Wits FC

30 Haziran 2016 yılında AmaZulu FC

1 Temmuz 2016 yılında Bidvest Wits FC

6 Kasım 2020 yılında Swallows FC

9 Temmuz 2021 yılında Kaizer Chiefs

Sifiso Hlanti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sifiso Hlanti şuan Kaizer Chiefs takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sifiso Hlanti Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Majuba United Killers

Güney Afrika takımında 18 numaralı formasıyla 29 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 0 gol atmıştır.

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