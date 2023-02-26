Sifiso Hlanti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sifiso Hlanti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sifiso Hlanti kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sifiso Hlanti ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Sifiso Hlanti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sifiso Hlanti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sifiso Hlanti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sifiso Hlanti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sifiso Hlanti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sifiso Hlanti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sifiso Hlanti 1 Mayıs 1990 tarihinde Durban, KwaZulu-Natal şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Sifiso Sandile Hlanti şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sifiso Hlanti Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sifiso Hlanti, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kaizer Chiefs futbol takımında oynamaktadır. Kaizer Chiefs takımına 9 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sifiso Hlanti'nin Kaizer Chiefs ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sifiso Hlanti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sifiso Hlanti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sifiso Hlanti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sifiso Hlanti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Golden Arrows

1 Temmuz 2012 yılında Chippa United

1 Ocak 2013 yılında T. Royal Zulu

1 Temmuz 2013 yılında AmaZulu FC

29 Ocak 2016 yılında Bidvest Wits FC

30 Haziran 2016 yılında AmaZulu FC

1 Temmuz 2016 yılında Bidvest Wits FC

6 Kasım 2020 yılında Swallows FC

9 Temmuz 2021 yılında Kaizer Chiefs

Sifiso Hlanti kimdir

Sifiso Hlanti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sifiso Hlanti şuan Kaizer Chiefs takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Majuba United Killers

Sifiso Hlanti Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Afrika takımında 18 numaralı formasıyla 29 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sifiso Hlanti nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son Haberler
Danial Jahanbakhsh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danial Jahanbakhsh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Danial Jahanbakhsh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danial Jahanbakhsh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Thato Mokeke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thato Mokeke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Thato Mokeke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thato Mokeke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Amir Taher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amir Taher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Amir Taher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amir Taher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Patrick Fisher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Fisher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Patrick Fisher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrick Fisher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Çok Okunanlar
Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti
Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti
Ziya Şengül kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Ziya Şengül hangi takımlarda oynadı? İşte biyografisi..
Ziya Şengül kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Ziya Şengül hangi takımlarda oynadı? İşte biyografisi..
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | AFAD açıkladı: Balıkesir Havran'da korkutan deprem
Son dakika | AFAD açıkladı: Balıkesir Havran'da korkutan deprem
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi