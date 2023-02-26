Sifiso Mlungwana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sifiso Mlungwana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sifiso Mlungwana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sifiso Mlungwana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sifiso Mlungwana 27 Nisan 1997 tarihinde Emanguzi, Kwa-Zulu-Natal şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sifiso Mlungwana Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lamontville Golden Arrows futbol takımında oynamaktadır. Lamontville Golden Arrows takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Sifiso Mlungwana'nin Lamontville Golden Arrows ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sifiso Mlungwana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sifiso Mlungwana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sifiso Mlungwana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sifiso Mlungwana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Golden Arrows

Sifiso Mlungwana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sifiso Mlungwana şuan Lamontville Golden Arrows takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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