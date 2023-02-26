Sifiso Ngobeni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sifiso Ngobeni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sifiso Ngobeni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sifiso Ngobeni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sifiso Ngobeni 8 Şubat 1997 tarihinde Mamelodi, Gauteng şehrinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sifiso Ngobeni Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sifiso Ngobeni, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mamelodi Sundowns FC futbol takımında oynamaktadır. Mamelodi Sundowns FC takımına 22 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sifiso Ngobeni'nin Mamelodi Sundowns FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Sifiso Ngobeni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sifiso Ngobeni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sifiso Ngobeni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sifiso Ngobeni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Bloem. Celtic

22 Temmuz 2021 yılında Sundowns

31 Ocak 2022 yılında SuperSport Utd.

30 Haziran 2022 yılında Sundowns

Sifiso Ngobeni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sifiso Ngobeni şuan Mamelodi Sundowns FC takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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