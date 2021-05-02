Sigara dumanı nedeniyle tartıştığı komşusunun üzerine kaynar su döktü

Meydan Mahallesi Su Terazisi İmaryolu Sokak'taki Dinler Apartmanı'nda meydana gelen olayda, 1'inci katta oturan Gündüz Ü.'nün evinde içilen sigaranın dumanı, havalandırma boşluğundan diğer dairelerin evine kadar gidince komşular arasında tartışma çıktı.

Tartışma araya giren mahalleli tarafından sonlandıktan sonra Ercan Yılmaz fırından ekmek alıp evine döneceği sırada Gündüz Ü., kaynattığı suyu balkonundan Ercan Yılmaz'ın üzerine boşattı.

Vücudunda yanıklar meydana gelen Yılmaz hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri de Gündüz Ü. ile kızını gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı