Sigara tiryakileri güne zam haberiyle başladı. ÖTV ve maktu vergi oranları alınan kararla beraber yeniden düzenlenirken sosyal medyada çoğalan zam iddiaları vatandaşların gündeminde yerini aldı. Philip Morris sigaralarında birer TL'lik artış yaşandığı söylendi. Bunun üzerine değişik markaları tercih eden tiryakiler kendi kullandıkları sigara markasına zam gelip gelmediğini merakla araştırmaya başladı. Peki "Sigara fiyatları 2021 | Zam geldi mi? Sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?" İşte sigara fiyatları 2021...

ZAM GELDİ Mİ? SİGARA FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Sigaraya karşı ülkemizde büyük bir savaş başlatılmasına rağmen binlerce kişi sigara kullanmaya devam ediyor. Bir yandan sigarayı bırakmak isteyen tiryakiler bir yandan da sigara fiyatlarını merak ediyor. Sigaraya yapılan zamlar sigara tiryakilerini vazgeçiremiyor.

Sosyal medyada ortaya atılan iddialarda 4 Ekim 2021 günü sigara fiyatlarına zam yapıldığı söylenmesi üzerine yeni fiyat listesi merakla aratılmaya başlandı. Biz de haberimizde Winston marka sigara kullanan vatandaşlar için güncel fiyatları listeledik...

SİGARA FİYATLARI 2021

Sigara fiyatları 4 Ekim 2021'de aşağıdaki gibi olmuştur.

Wnstn Slndr: 16 TL

Wnstn Dp B & Drk Ble: 16 TL

Wnstn: 17 TL

Wnstn Xsnc Blck & Gry: 18 TL

DİĞER ZAMLI SİGARA FİYAT LİSTESİ

PHİLİP MORİSSA

Marl ED: 17.00 TL

Marl To: 18.00 TL

Marl: 19.00 TL

Parl: 19.50 TL

Parl MID: 18.50 TL

Mur: 17.00 TL

Chst: 15.50 TL

JTI GRUBU

Wnstn Sl: 16 TL

Wnstn Dp Ble 16 TL

Wnstn: 17 TL

Cml Sl: 15,5 TL

Cml Rew: 16 TL

Cml: 16 TL

Mnte Crlo Sl: 15,5 TL

Mnte Crlo : 15,5 TL

LD: 15,5 TL

BAT GRUBU

Knt D.B-Swtch: 16 TL

Knt D.R.B: 16 TL

Knt: 17 TL

Knt Slms: 19 TL

Rthmns: 15.50 TL

Tkl 2000: 15.50 TL

Tkl 2001: 15,50 TL

Vcry: 16 TL

Pll Mll: 16 TL

Smsn: 16 TL

Mltpe: 16 TL