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Sigara fiyatları 2022 güncel kaç TL? Sigara zamlı güncel fiyatlar nedir?

Yeni yıl, zammı da beraberinde getirdi. Sigaraya da uğrayan fiyat değişikliği vatandaşa "Sigara fiyatları 2022 güncel kaç TL? Sigara zamlı güncel fiyatlar nedir?” konu başlıklarını merak ettirdi. İşte detaylar...

Sigara fiyatları 2022 güncel kaç TL? Sigara zamlı güncel fiyatlar nedir?

Yılbaşı itibarıyla çeşitli ürünlere yapılan zamlar, sigara fiyatlarını da vurdu. Vatandaşlar yapılan zam açıklaması ardından Twitter'da "sigara" etiketi altında buluştu. Çeşitli esprilerin de döndüğü etiket, kısa süre içerisinde gündem listesinde yerini aldı. Bizler de haberimizde "Sigara fiyatları 2022 güncel kaç TL? Sigara zamlı güncel fiyatlar nedir?“ konu başlıklarının detaylarına yer verdik.

Güncel sigara fiyatları Ocak 2022 |Yılbaşı sigara zammı 4 Ocak 2022

SİGARA FİYATLARI 2022 GÜNCEL KAÇ TL? SİGARA ZAMLI GÜNCEL FİYATLAR NEDİR?

ÖTV'deki artış yüzde 47 oldu. Bununla birlikte, sigarada paket başına 0,4851 TL olan vergi 0,7150 TL seviyesine çıktı. Paket başına 9,766 TL olan vergi de 14,394 TL’ye çıkarken bu artış asgari maktu vergi sınır fiyatını paket başına 15,50 TL’den 22,85 TL’ye yükseltti.

Buna göre, en düşük 17.5 TL'ye tüketiciye satılan sigaralar, 4.5 lira zamla 22 TL'ye yükselirken, 18 TL'lik sigaralar da 22 TL'ye yükselecek. 22 liranın altında sigara kalmayacak. Yeni fiyatlar şu şekilde;

Güncel sigara fiyatları Ocak 2022 |Yılbaşı sigara zammı 4 Ocak 2022

Mrlbr Roll 50 35,00 TL

Mrlbr Ed. 25,00 TL

Mrlbr Ed. (Blue- Sky)  25,00 TL

Mrlbr Tch 28,00 TL

Mrblr Red/Touch 29,00 TL

Prlmnt 30,00 TL

Prlmnt Midnight Blue 27,50 TL

Mrattı 25,00 TL

Mrattı Blu 24,00 TL

Lark 24,00 TL

Chstrfld 23,50

L&M 23,50

Sigara fiyatları 2022 güncel kaç TL? Sigara zamlı güncel fiyatlar nedir?

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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