Sigara fiyatları düştü mü 2021? Sigara fiyatları 2021 güncel liste
Vatandaşlar 'sigara fiyatlarına zam gelecek mi?', '2021 sigara zammı ne zaman?' gibi soruları arama motorlarında araştırırken, sigara fiyatlarında güncellemeye gidileceği belirtildi. Bu haber üzerine, sigara içen vatandaşlar, 'sigara fiyatları düştü mü?', 'sigara fiyatlarında indirim oldu mu?' şeklinde arama yapmaya başladı. İşte detaylar...
Sigara içen vatandaşlar sürekli olarak zam haberleri ile karşılaşırken gündeme, sigara fiyatlarında indirim olacak şeklinde haberler gelmeye başladı. Kullanıcılar bu haber üzerine, 'sigarada indirim oldu mu?', '2021 güncel sigara fiyatları' şeklinde arama yapmaya başladı.
SİGARA FİYATLARINDA İNDİRİM OLACAK MI?
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, sigara fiyatlarından alınan 67 ila 80 arasında değişen ÖTV oranı yüzde 63’e düşürülürken ek olarak maktu vergi 0.4851 TL ve asgari maktu vergi ise 0.4883 TL olarak kaldı.
Ancak 2021 yılının ilk 6 ayı yani Ocak-Haziran dönemi için sigaradan alınan vergilere artış şimdilik yansıtılmadı.
GÜNCEL SİGARA FİYATLARI
- Kent paket fiyatı : : 15 TL
- Kent D-Range paket fiyatı: 15 TL
- Kent Swıtch paket fiyatı 15 TL
- Kent Slims paket fiyatı : 18 TL
- Rothmans paket fiyatı 14 TL
- Tekel 2000 paket fiyatı 12 TL
- Viceroy paket fiyatı 14.50 TL
- Pall Mall paket fiyatı 14.50 TL
- Tekel 2001 paket fiyatı 14.00 TL
- Samsun paket fiyatı 14 TL
- Maltepe paket fiyatı 14 TL