Sigara fiyatları zamma doymadı! En ucuzu 40 TL'ye dayandı: Haziran 2023 güncel sigara fiyatları

Sigaraya yapılan son zamla birlikte fiyatlar büyük ölçüde arttı. En ucuz sigara bile artık 37 TL'den satılıyor. Genellikle 40 TL civarında satılan sigaraların fiyatlarına gelen bu zamla birlikte, sigara bağımlıları ne yapacaklarını bilemez duruma geldi. İşte Marlboro, Parliament, Winston ve Chesterfield gibi markaların güncel fiyat listesi...

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Sigara fiyatları zamma doymadı! En ucuzu 40 TL'ye dayandı: Haziran 2023 güncel sigara fiyatları

Sigara fiyatlarına bir kez daha zam geldi. Bu ay sigara paketlerinin fiyatı ortalama olarak 38 TL seviyesine yükseldi. JTI, BAT ve Philip Morris gibi şirketlerin güncel durumunu sizlerle paylaşıyoruz.

Son zamla birlikte, 2023 Haziran ayında sigara fiyatlarında değişiklikler meydana gelmiştir. Farklı markalara ait sigaralara tek tek zam yapılmıştır. En pahalı sigara markası olan Parliament, 43 TL'ye yükselmiştir. Marlboro ise 41 TL'ye çıkmıştır. En ucuz sigara ise T&T grubuna ait olan Hazar, MMC, Medley ve Toros 2005 markaları olup 32 TL'ye satılmaktadır.

PMI (Philip Morris International) markaları arasında fiyatları artan sigaralar Marlboro Edge, Marlboro Touch, Marlboro Touch White, Parliament ve Parliament Aqua Blue Slims'tir. Örneğin, Marlboro Edge sigarasının fiyatı 39 TL olarak belirlenmiştir.
sigara

BAT (British American Tobacco) markalarından Kent, Pall Mall, Kent Slims, Viceroy, Samsun, Maltepe, Tekel 2000, Kent Blue gibi sigaraların fiyatları da yükselmiştir. Kent D Line Blue sigarası ise 38 TL olarak fiyatlandırılmıştır.

Royal Tobacco markası bünyesinde bulunan İnstark Gray, JXB Yellow, JXB Red, İnstark Blue, İnstark Dark Blue, İnstark White ve İnstark Red sigaralarının fiyatları da zam görmüştür.

JTI (Japan Tobacco International) markası altında yer alan Winston Slender, Winston Dark Blue, Winston Deep Blue, Winston, Camel Slender gibi sigaraların fiyatları da artmıştır.

T&T (European Tobacco A.Ş.) markası bünyesindeki Violet Slims, Winner Slims Dore, Winner Kısa Tf, HD Slims Blue, HD Q Size Ocean Blue sigaralarının fiyatları da yükselmiştir.

Imperial Tobacco markasının ürünleri arasında yer alan Davidoff Slims Ivory, Davidoff Slims White, Davidoff Burgundy Ivory, Davidoff Burgundy White, Davidoff c Line Blue, Bianca, Polo Blue, Polo Grey, West Navy, West Grey, West White, Imperial Classic Red gibi sigaraların fiyatları da artmıştır.

Yukarıda belirtilen fiyatlar, 2023 Haziran itibariyle geçerli olan sigara fiyatlarıdır.

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