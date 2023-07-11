Sigara fiyatlarına büyük zam! 1 yılda 17 TL arttı: İşte güncel sigara fiyatları

Vergilere yapılan zam, sigara fiyatlarına da yansımaya başladı ve sektördeki önemli markalardan biri olan JTİ Grubu'nun sigaralarına zam geldi. Dün akşam itibarıyla JTİ Grubu'nun sigaralarında bir fiyat artışı gerçekleşti.



SİGARA FİYATLARI 48 TL'YE YÜKSELDİ





Yeni vergi zamlarının ardından birçok sektörde zam haberleri yayılmaya devam ediyor ve sigara sektörü de bu zamdan etkilenen sektörlerden biri olarak öne çıkıyor. Geçtiğimiz ay gerçekleşen 5 TL'lik zamın ardından sigara fiyatlarına ikinci bir güncelleme daha yapıldığı biliniyor.

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İlk olarak JTİ Grubu'na gelen zamla birlikte, bu markanın en uygun fiyatlı sigarasının fiyatı 41 liradan 42 liraya yükseldi. Aynı zamanda en pahalı sigara da 46 liradan 48 liraya çıktı. JTİ Grubu'ndaki zamın ardından ise bugün PM Grubu'nun fiyatlarında da bir artış yaşandı.

Sigara sektöründe gerçekleşen bu fiyat artışları, vergi zamlarının etkisini göstermesi açısından önem taşıyor. Sigara tüketimiyle ilgili vergi politikalarının, fiyat artışları yoluyla tüketimi azaltmayı hedeflediği bilinmektedir. Bu doğrultuda, sigara fiyatlarında yaşanan artışlar, tütün ürünlerinin erişilebilirliğini azaltarak sigara kullanımını engellemeyi amaçlamaktadır.

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Sigara fiyatlarındaki bu artışlar, tütün tüketimini azaltma stratejilerinin bir parçası olarak değerlendirilmelidir. Yüksek sigara fiyatlarının, sigara kullanımını azaltmada etkili bir yöntem olduğu bilimsel araştırmalarla da desteklenmektedir. Sağlığın korunması ve sigara kullanımının azaltılması adına vergi politikaları ve fiyat düzenlemeleri önemli bir rol oynamaktadır.