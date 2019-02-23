Sigara içerken uykuya daldı, çıkan yangında hayatını kaybetti
Diyarbakır'da yalnız yaşadığı evde sigara içerken uykuya dalan 80 yaşındaki kadın, yangın çıkması sonucu hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, iddiaya göre yalnız yaşadığı evde sigara içerken uykuya dalan Sultan Kızıl adlı yaşlı kadın çıkan yangında hayatını kaybetti.
SİGARA İÇTİĞİ SIRADA UYKUYA DALDI
Olay, saat 18.00 sıralarında Ergani ilçe merkezindeki Kemartaş Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Sultan Kızıl (80) iddiaya göre sigarasını yaktıktan sonra uykuya daldı. Kızıl'ın oturduğu evde yangın çıktığını fark eden komşuları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, Kızıl'ın ise yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaşlı kadının cansız bedeni, evden çıkarılarak hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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