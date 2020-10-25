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  3. Sigara içmediğini söyledi! Yolunu kesenler tarafından hastanelik oldu

Sigara içmediğini söyledi! Yolunu kesenler tarafından hastanelik oldu

Aksaray'da 18 yaşındaki bir genç önünü kesen 3 kişinin sigara isteğine olumsuz yanıt verince şahısların birisi tarafından kırık soda şişesiyle sırtından ve bacağından yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan gencin tedavisi sürerken polis ise inceleme başlattı.

Aksaray’da Hacı Hasanlı Mahallesi Eski Yağ Pazarı içinde yaşanan olayda iş çıkışı önünü kesen kişilerin sigara talebini reddeden bir genç, şahısların saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı genci hastaneye kaldırırken polis ekipleri ise kaçan 3 zanlı ile ilgili inceleme başlattı.

Edinilen bilgiye göre, işten çıkıp eve giden yabancı uyruklu Nimetullah M.'nin (18) önünü kimliği belirlenemeyen 3 şahıs kesti. Şahıslardan birisi yabancı uyruklu gençten sigara istedi. Genç sigara içmediğini belirtince, ellerinde bulunan soda şişesini kırarak saldırdı. Önce darp edilip daha sonra da şişe kırığı ile sırtından ve bacağından yaralanan genç kanlar içinde kaldı.

POLİS ARAMA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis şüpheli 3 kişinin peşine düştü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Okan Gül
Video Editörü


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