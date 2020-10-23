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  3. Sigara içmek isteyen kadına taksiciden tehdit: Gebertirim seni!

Sigara içmek isteyen kadına taksiciden tehdit: Gebertirim seni!

Esenyurt'ta bir kadın müşterisinin taksi içinde sigara içmek istemesine sinirlenen taksici ile yolcu arasında kavga çıktı. Olayı cep telefonu kamerasıyla çekmek isteyen kadının telefonuna vuran taksici, 'Gebertirim Seni' diyerek müşterisini tehdit etti.

Esenyur'ta kadın müşterinin taksi içerisinde sigara içme isteğine sinirlenen taksici, polisi aradı. Sinirli taksiciyle kavga tutuşan müşteri, cep telefonu kamerasıyla olayı kaydetmek isteyince tehdit edildi. Telefona vuran taksici, "Gebertirim seni" diyerek kadını tehdit etti.

Olay, geçtiğimiz çarşamba İstanbul, Esenyurt'ta meydana geldi. Bir taksiye binen kadın müşteri, Küçükçekmece'ye gitmek istedi. Taksi sürücüsü trafik nedeniyle müşteriyi metrobüse bırakmak istedi. Bu sırada taksi içerisinde sigara içmek isteyen müşteri ile taksici arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında taksici polisi arayarak durumu polise haber verdiği sırada kadın cep telefonuyla çekim yapmaya başladı. Cep telefonuna vuran taksici, kadını "gebertirim seni" diyerek tehdit etti. Tartışma sürerken taksici Haramidere Metrobüs Durağı yakınında kadını indirdi.

Yaşanan olay sonrası taksi sürücüsünün izinsiz görüntüsünün çekilmesi ve parasını alamamaktan dolayı şikayetçi olacağı öğrenilirken, kadının da polis merkezine giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. Yaşanan olaylar ise kadının cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Berna Akkaya
Editör


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