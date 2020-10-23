Sigara içmek isteyen müşteriye taksiciden ölüm tehdidi: ''Seni gebertirim kadın''
Esenyurt'tan Küçükçekmece'ye gitmek isteyen bir kadın müşteri, bindiği bir takside taksicinin tehdidine maruz kaldı. Taksicinin trafikten dolayı metrobüse bırakma teklifini kabul etmeyip sigara içmeye kalkan kadın, çılgına dönen taksicinin tepkisiyle karşılaştı. O anlar ise cep telefonu kamerasına anbean kaydedildi.
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23 Ekim 2020 Cuma 11:10
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