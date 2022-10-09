Sigara İmal İşçisi (Makineyle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sigara İmal İşçisi (Makineyle) görev tanımı nedir, Sigara İmal İşçisi (Makineyle) ne iş yapar, Sigara İmal İşçisi (Makineyle) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sigara İmal İşçisi (Makineyle) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sigara İmal İşçisi (Makineyle) Tanımı;

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Sigara İmal İşçisi (Makineyle) Maaşı Ne Kadar? 2022 Sigara İmal İşçisi (Makineyle) Maaşları

Sigara İmal İşçisi (Makineyle) maaşı ortalama aylık 6200 _TL’dir. En düşük Sigara İmal İşçisi (Makineyle) maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sigara İmal İşçisi (Makineyle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8160.97

Meslek Adı :

Sigara İmal İşçisi (Makineyle)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sigara imalinde kullanılan otomatik bir makineyi çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sigara İmal İşçisi (Makineyle) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makinenin deposuna kıyılmış (kırpıntı) tütün doldurmak,

b) Tütün akışını her sigaraya aynı miktarda gelecek tarzda düzenleyen bir cihazı ayarlamak

c) Tutuma kasnağına bobin halinde sigara kağıdı yerleştirmek,

d) Kağıdın ucunu kılavuz makaraları arasından geçirmek,

e) Zamk haznesini doldurarak marka veya isim basacak cihazı ayarlamak,

f) Makineyi çalıştırıp ve işlemi takip ederek tütünün otomatik olarak çekilip kağıt boyunca uzun bir tüp halinde sarılmasını ve tüpün belirli aralıklarla kesilerek sigara şekline sokulmasını temin etmek,

g) Tutma kasnağının çekme gerginliğini ve otomatik bileme tertibatını ayarlayarak dolmuş sigara tablalarını boşlarıyla değiştirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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