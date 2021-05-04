İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine marketlerde tam kapanma süresinde satılabilecek ürünlere dair "Market Tedbirleri" konulu genelge gönderildi. Genelgeye göre marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek. Bu durumda vatandaşlar tarafından en çok merak edilen tam kapanmada sigara satışlarının devam edip etmeyeceği oldu. Sigara satışı yasaklandı mı? Tam kapanmada marketlerde sigara satışına yasak mı geldi 2021? Sorularının cevabını haberimizde bulabilirsiniz...

SİGARA SATIŞI YASAKLANDI MI? TAM KAPANMADA MARKETLERDE SİGARA SATIŞINA YASAK MI GELDİ 2021?

İçişleri Bakanlığı 81 ilde yayınladığı genelge sonrası, vatandaşların en çok araştırdığı konu sigara satışları oldu.

7 Mayıs Cuma günü itibariyle geçerli olacak yeni kurallar kapsamında zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyerek sadece temel gıda ve temizlik ürünleri ve hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek.

Genelgeye göre marketlerde alkol, elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek.

Bu genelge sonrasında sigara satışına yasak gelip gelmediği sosyal medyada tartışılan konular arasına girdi.

Genelgede tütün ürünlerine dair bir ibare bulunmuyor. Tütün ürünlerinin satışına izin verildiğine dair bir madde yer almıyor. Sigara satışının durumu ile ilgili açıklamanın gün içinde yapılacağı tahminler arasında.

Genelgede sigara ve tütün ürünlerine dair bir ifade bulunmasa da sigaranın temel bir gıda ürünü olmaması, pek çok kişinin sigaranın yasaklandığı yönünde yorum yapmasına yol açtı.

Genelgeye göre marketlerde alkol, elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek.

Genelgede bakkal, market, fırın, kasap, manav, kuruyemişçi ve tatlıcıların tam kapanma sürecinde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği, zincir ve süpermarketlerin pazar günleri kapalı kalacağı da yer aldı.