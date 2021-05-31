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Sigara tiryakilerine kötü haber: Koronavirüse yakalanma ihtimalleri daha yüksek

Prof. Dr. Mehmet Karadağ, sigara içen vatandaşların koronavirüs salgının yakalanmaya daha yatkın olduklarını dile getirerek," Hastalığın bu kişilerde daha ağır seyrettiğini gözlemledik. " dedi.

Sigara tiryakilerine kötü haber: Koronavirüse yakalanma ihtimalleri daha yüksek

Sağlık çalışanları arasında en fazla enfeksiyon hastalıkları, göğüs hastalıkları, acil tıp ve yoğun bakım hekimlerinin yoğunluk yaşadığını belirten Karadağ, çalışmalarını özveriyle sürdürdüklerini ve yoğun bir çaba içerisinde olduklarını dile getirdi.

Bu süreçte hekim olarak bazı gözlemlerde bulunduklarını ifade eden Karadağ, "Sigara içenlerin Kovid-19 hastalığına yakalanmaya daha yatkın olduklarını ve hastalığın bu kişilerde daha ağır seyrettiğini gözlemledik. Bu sadece bizim gözlemimiz değil. Dünya Sağlık Örgütü de bu gözlemler nedeniyle milyonlarca sigara bağımlısının sigarayı bırakmak istediğini ancak pandeminin neden olduğu sosyal ve ekonomik stres nedeniyle sigara bırakma konusunda güçlükler yaşandığını bildirmektedir." diye konuştu.

Sigara tiryakilerine kötü haber: Koronavirüse yakalanma ihtimalleri daha yüksek

TÜTÜN KULLANIMI KONTROL ALTINA  ALINMALI 

Karadağ, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), 31 Mayıs Tütünsüz Dünya Günü'nde tüm dünyada hükümetlere tütün kontrol stratejilerini geliştirmelerini önerdiğini aktardı.

Bu tavsiyelere değinen Karadağ, "DSÖ, güçlü tütün bırakma politikalarını savunmalarını, tütünü bırakmaya yardımcı hizmetlere erişimi artırmaya teşvik etmelerini, tütün endüstrisinin taktikleri konusunda farkındalık yaratmalarını, 'bırak ve kazan' girişimleri yoluyla tütün kullanıcılarını başarılı bir şekilde bırakma girişimlerinde bulunmaları için güçlendirmelerini, yapay zeka ve mobil uygulamalar gibi etkin yöntemleri kullanmalarını önermektedir." dedi. 

Karadağ ayrıca, tütün kullanımının dünya da ve Türkiye'de önlenebilir önemli bir hastalık ve ölüm nedeni olduğunu belirtti. Aynı zamanda "tütünün önemli bir pandemi olduğunu ve her geçen gün tütüne bağlı ölümlerin arttığı" açıklamalarında bulundu. 

 

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