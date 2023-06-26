Son zamanlarda ardı ardına gelen zam haberleri, sigara fiyatlarıyla ilgilenen tiryakiler arasında büyük bir merak uyandırmaktadır. İşte 21 Haziran 2023 itibariyle güncel sigara fiyatları:
Sigara tiryakilerine kötü haber! O markada ki sigaralara dev zam: Bu fiyatlar cepleri yakacak!
Son haberlere göre sigaralara zam gelmeye devam ediyor. Son zamla birlikte sigara fiyatlarında 5 TL'lik bir artış yaşandığı belirtiliyor.
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