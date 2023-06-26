Sigara tiryakilerine kötü haber! O markada ki sigaralara dev zam: Bu fiyatlar cepleri yakacak!

Son haberlere göre sigaralara zam gelmeye devam ediyor. Son zamla birlikte sigara fiyatlarında 5 TL'lik bir artış yaşandığı belirtiliyor.

YAYINLAMA
Google News
Sigara tiryakilerine kötü haber! O markada ki sigaralara dev zam: Bu fiyatlar cepleri yakacak!

Son zamanlarda ardı ardına gelen zam haberleri, sigara fiyatlarıyla ilgilenen tiryakiler arasında büyük bir merak uyandırmaktadır. İşte 21 Haziran 2023 itibariyle güncel sigara fiyatları:

sigara

İşte Imperial Tobacco, BAT Grubu, Marlboro, Parliament, Muratti, JTI ve diğer markaların sigara fiyatları:

Davidoff Slims (Ivory, White): 42,00 TL

Davidoff (Burgundy, Ivory, White): 42,00 TL

Davidoff c Line Blue: 38,00 TL

Bianca: 40,00 TL

Polo (Blue, Grey): 36,00 TL

West: 34,00 TL

Imperial Classic Red: 39,00 TL

Kent D Line (Blue - Grey): 38,00 TL

Kent D Range (Blue - REKL GreAMy - Blue Long - Grey Long): 38,00 TL

Kent (Dark Blue - Dark Blue Long - Switch): 38,00 TL

Kent Blue, Grey, White: 40,00 TL

Kent Slims: 42,00 TL

Rothmans: 36,50 TL

Tekel 2000: 36,50 TL

Tekel 2000 (Kırmızı 50 / 100): 40,00 TL - 65,00 TL

Tekel 2001: 36,50 TL

Viceroy: 37,00 TL

Pall Mall: 37,00 TL

Samsun: 37,00 TL

Maltepe: 37,00 TL

Marlboro Edge: 39,00 TL

Marlboro Edge Blue / Sky: 39,00 TL

Marlboro Touch Blue / Gray / White: 40,00 TL

Marlboro Red / Touch: 41,00 TL

Parliament: 43,00 TL

Parliament Aqua Blue Slims: 42,00 TL

Parliament Midnight Blue: 41,00 TL

Muratti: 39,00 TL

Muratti Blu: 38,00 TL

Lark: 38,00 TL

Chesterfield: 37,00 TL

L&M: 37,00 TL

Marlboro Roll 50: 45,00 TL

Winston Slender: 38,00 TL

Winston Dark Blue & Deep Blue: 38,00 TL

Winston: 39,00 TL

Winston Slims: 40,00 TL

Winston Xsence: 41,00 TL

Camel Slender: 36,50 TL

Camel Deep Blue: 36,50 TL

Camel: 38,00 TL

Monte Carlo: 37,00 TL

Monte Carlo Slender: 36,50 TL

LD Slims: 36,50 TL

LD: 37,00 TL

Camel Yellow 100 (Gram): 75,00 TL

Bu fiyatlar doğrultusunda sigara tercihlerinizi gözden geçirebilir veya bütçenize uygun seçenekleri değerlendirebilirsiniz. Ancak sağlıklı bir yaşam için sigaradan uzak durmanızı kesinlikle tavsiye ederiz.


0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bu kampanyaya başvuran herkese 1.500 TL hediye! Milyonlarca banka müşterisi paraya doyacak
Bu kampanyaya başvuran herkese 1.500 TL hediye! Milyonlarca banka müşterisi paraya doyacak
Ankaralılara kötü haber! Toplu taşıma kullanmak hayal olacak: EGO’dan zam haberi geldi! Tek bilet 25 TL
Ankaralılara kötü haber! Toplu taşıma kullanmak hayal olacak: EGO’dan zam haberi geldi! Tek bilet 25 TL
Hane başı tek başvuru yeterli! Aile Bakanlığı duyurdu: 15 bin TL için PTT yolu tutuldu!
Hane başı tek başvuru yeterli! Aile Bakanlığı duyurdu: 15 bin TL için PTT yolu tutuldu!
Bu ödemelerden yararlananlara müjde! Milyonlarca kişinin hesabına para yatırılacak! 2.7 milyar TL ödeme yapılacak!
Bu ödemelerden yararlananlara müjde! Milyonlarca kişinin hesabına para yatırılacak! 2.7 milyar TL ödeme yapılacak!
Son Haberler
Bodrum'da pes dedirten tuvalet ücreti! Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi!
Bodrum'da pes dedirten tuvalet ücreti! Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi!
Teşrik tekbiri nedir, ne zaman getirilir? Rüyada teşrik tekbiri getirmek ne anlama gelir? Ramazanda teşrik tekbiri getirilir mi?
Teşrik tekbiri nedir, ne zaman getirilir? Rüyada teşrik tekbiri getirmek ne anlama gelir? Ramazanda teşrik tekbiri getirilir mi?
Süleymanpaşa Tekirdağ Kurban Bayramı namazı saat kaçta? 2023 Süleymanpaşa Tekirdağ Bayram Namazı Saati!
Süleymanpaşa Tekirdağ Kurban Bayramı namazı saat kaçta? 2023 Süleymanpaşa Tekirdağ Bayram Namazı Saati!
Kapaklı Tekirdağ Kurban Bayramı namazı saat kaçta? 2023 Kapaklı Tekirdağ Bayram Namazı Saati!
Kapaklı Tekirdağ Kurban Bayramı namazı saat kaçta? 2023 Kapaklı Tekirdağ Bayram Namazı Saati!
Bakanlık müjdeyi verdi! Kamu işçilerinin cepleri parayla dolacak! İlk taksitleri bugün başladı
Bakanlık müjdeyi verdi! Kamu işçilerinin cepleri parayla dolacak! İlk taksitleri bugün başladı
Bayram öncesi flaş gelişme: Herkesin beklediği 12.401 TL ödemeler hesaplarda! Hesaplarınızı kontrol edin
Bayram öncesi flaş gelişme: Herkesin beklediği 12.401 TL ödemeler hesaplarda! Hesaplarınızı kontrol edin
Çok Okunanlar
Sakarya'da zabıtadan kaçan dilenci aydınlatma direğine tırmandı
Sakarya'da zabıtadan kaçan dilenci aydınlatma direğine tırmandı
26 Haziran Pazartesi günü güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
26 Haziran Pazartesi günü güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
Düğün değil meydan savaşı: Emniyet güçlerine taşlı, sopalı ve baltalı saldırı! Saniye saniye kameralara yansıdı!
Düğün değil meydan savaşı: Emniyet güçlerine taşlı, sopalı ve baltalı saldırı! Saniye saniye kameralara yansıdı!
İstanbul'da bayram öncesi sessizlik Sessizlik rahatlattı!
İstanbul'da bayram öncesi sessizlik Sessizlik rahatlattı!
Nakit ihtiyaçlarına hızır gibi yetişen kredi! O banka müjdeyi verdi: Düşük faizle verilecek
Nakit ihtiyaçlarına hızır gibi yetişen kredi! O banka müjdeyi verdi: Düşük faizle verilecek
Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! 2 yıl sonra bir ilk: Görenler inanamadı
Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! 2 yıl sonra bir ilk: Görenler inanamadı
Yorumlananlar
Faiz kararı sonrası Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama! "İstikrar, güven, sürdürülebilirlik!"
Faiz kararı sonrası Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama! "İstikrar, güven, sürdürülebilirlik!"
Evinizde varsa hemen çöpe atın! Her yemeğe koyuluyor: Bağışıklık sistemini mahvediyor
Evinizde varsa hemen çöpe atın! Her yemeğe koyuluyor: Bağışıklık sistemini mahvediyor
Bayram müjdesi! Kamu İşçilerinin ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı!
Bayram müjdesi! Kamu İşçilerinin ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı!