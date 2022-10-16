Sigara tiryakilerine kötü haber! Tüm sigaralara 2 TL zam geldi

Yıl içinde fiyatı birçok kez değişen sigara fiyatlarına yeniden zam geldi. Buna göre iki sigara grubunun güncel fiyat listeleri yayımlandı. Böylece sigara fiyatları 2 TL zamlanmış oldu.

İŞTE ZAMLI FİYATLAR

Söz konusu zammın ardından en düşük sigaranın fiyatı 29.5 TL, en yüksek sigaranın fiyatı ise 48 TL oldu. Temmuz ayının başında yapılan 2 liralık zamdan sonra Eylül ayında da bir zam kaydedilmişti.

SİGARAYA NEDEN ZAM GELİYOR?

Sigaranın fiyatının artmasında enflasyon oranları ve bulunan vergi yükü etkili oluyor. Bunun yanında sigaranın enflasyon sepetinde alkolle birlikte yüzde 5 civarında bir ağırlığı bulunuyor.