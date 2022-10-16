Sigara tiryakilerine kötü haber! Tüm sigaralara 2 TL zam geldi

Tüm sigara fiyatlarına 2 TL'lik zam geldiği öğrenildi. Böylece en düşük sigara 29.5 TL, en yüksek sigara ise 48 TL oldu.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Sigara tiryakilerine kötü haber! Tüm sigaralara 2 TL zam geldi

Yıl içinde fiyatı birçok kez değişen sigara fiyatlarına yeniden zam geldi. Buna göre iki sigara grubunun güncel fiyat listeleri yayımlandı. Böylece sigara fiyatları 2 TL zamlanmış oldu.

Sigara tiryakilerine kötü haber! Tüm sigaralara 2 TL zam geldi

İŞTE ZAMLI FİYATLAR

Söz konusu zammın ardından en düşük sigaranın fiyatı 29.5 TL, en yüksek sigaranın fiyatı ise 48 TL oldu. Temmuz ayının başında yapılan 2 liralık zamdan sonra Eylül ayında da bir zam kaydedilmişti.

Sigara tiryakilerine kötü haber! Tüm sigaralara 2 TL zam geldi

SİGARAYA NEDEN ZAM GELİYOR?

Sigaranın fiyatının artmasında enflasyon oranları ve bulunan vergi yükü etkili oluyor. Bunun yanında sigaranın enflasyon sepetinde alkolle birlikte yüzde 5 civarında bir ağırlığı bulunuyor.

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