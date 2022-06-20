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  3. Sigara tiryakilerine üzen haber! Bir zam daha geldi!

Sigara tiryakilerine üzen haber! Bir zam daha geldi!

Sigara tiryakilerini üzen bir gelişme yaşandı. Açıklamaya göre, sigaraya 1-2 TL'lik zam bugünden itibaren geçerli olacak.

Sigara tiryakilerine üzen haber! Bir zam daha geldi!

Milli Gazete'de yayınlanan habere göre, sigara fiyatlarına zam geldiği açıklandı. Haziran ayının ilk gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayınlanan kararname ile duyurulan ÖTV düzenlemesinin ardından Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sigara fiyatlarında ilk zammı açıkladı.

Sigara tiryakilerine üzen haber! Bir zam daha geldi!

1 İLE 2 LİRA ARASI ZAM YAPILDI

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Aybaş, "Ufaktan sigara zammı geliyor umarım diğer gruplar yapmaz. Bu listede bazı gruplara zam geçişi olmuştur" ifadelerini kullandı. Buna göre TÜRKTAB A.Ş (TT) grubu bünyesinde üretilen sigara fiyatlarına 1 ile 2 lira arasında zam yapıldı.

Sigara tiryakilerine üzen haber! Bir zam daha geldi!

Sigara tiryakilerine üzen haber! Bir zam daha geldi!

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