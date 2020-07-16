Sigara ve alkolden sonra en büyük sağlık sorunlarından başında obezite geliyor

Korona virüs nedeniyle evde kalınan sürede hareketsiz geçirilen vaktin pek çok kişide kilo artışına neden olduğunu belirten Diyetisyen Duygu Kütükçü,alkol ve sigaradan sonra en büyük sağlık sorunlarının başında gelen obeziteye karşı uyarılarda bulundu. Özellikla yaz aylarında serinlemek için bolca tüketilen asitli ve şekerli içeceklerin obeziteyi tetiklediğini belirten Kütükçü, "Asitli ve şekerli içecekler yerine doğal ve şekersiz içeceklerle serinleyin" tavsiyesinde bulundu.

Obezitenin ciddi hastalıklara zemin hazırlayan önemli bir sağlık sorunu olduğunu söyleyen Diyetisyen Duygu Kütükçü, "Yapılan bir çalışmaya göre obezitenin sigaradan sonra önlenebilir ikinci ölüm sebebi olduğu ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra, insan yaşam süresini ciddi derecede azalttığı gibi yaşam kalitesini de olumsuz etkilemektedir" diyerek herkesi kötü alışkanlıklardan uzak durmaya doğal ve sağlıklı beslenip hareket etmeye çağırdı.

Obezitenin zemin hazırladığı hastalıkların en başında şeker hastalığı geldiğini kaydeden Kütükçü, "Dünya Sağlık Örgütü'nün yapmış olduğu çalışmada, fazla kilo sorunu ve obezitenin Avrupa'daki yetişkinlerde tip 2 diyabetin yüzde 85'inden, hipertansiyonun yüzde 80'inden, kalp hastalığının ise yüzde 35'inden sorumlu olduğunu belirtiliyor. Giderek bu durum ülkemizde de aynı rakamlara ulaşıyor. Özellikle yeni nesil gençler geleneksel beslenme alışkanlığını kaybedip dijital cihazlar başındaki hareketsiz yaşamı, fast food ve rafine gıda tüketimine olan ilgisi nedeniyle daha çok risk altında. Zaman çok geç olmadan beslenme alışkanlığımızı düzeltip sağlık için daha fazla hareket etmeliyiz" dedi.

Özellikle sıcak yaz aylarının etkili olduğu bu mevsimde pek çok kişinin serinlemek için sağlığını riske attığını kaydeden Diyetisyen Duygu Kütükçü, "Pek çok kişi yazın serinlemek için asitli ve şekerli içeceklere yöneliyor. Bunun yerine bol bol su ve doğal ayran, goruk suyu veya herkesin kendi yöresinde yetişen meyvelerin doğal suyunu içmelerini tavsiye ediyoruz. Çokça tercih edilen gazlı içecekler, hazır meyve suları ve alkol, şeker içerikleri ve katkı oranlarının yüksek olması nedeniyle serinletmenin aksine vücutta bazı sağlık problemlerine yol açar" diyerek sağlık ve kilo sorunu olanların mutlaka uzman yardımı almasını tavsiye etti.

Kaynak: İHA