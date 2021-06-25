Sigara ve alkole zam gelecek mi? ÖTV kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!

Resmi Gazete'nin bugün yayımlanan 31522. sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararında, Özel Türketim Vergisi'ne (ÖTV) ilişkin önemli bilgilendirmeler yer aldı. ÖTV kanunun 12. maddesinde yer alan "ÖTV (III) sayılı listedeki mallar için belirtilen asgari maktu vergi tutarlarının ocak ve temmuz aylarında, TÜİK tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son 6 ayda meydana gelen değişim oranında, bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiş sayılacağına" hükmün, Temmuz - Aralık ayları arasında uygulanacağına karar verilerek bu aylar arasında alkollü içki ve sigaraya ÖTV zammı yapılmayacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararla birlikte, Temmuz ile Aralık arasındaki dönemdei alkol ve sigara fiyatlarında, ÖTV'ye dayalı bir artışın gerçekleşmeyeceği de kesinleşti.

TÜİK verilerine göre tütün ürünleri ve sigara, enflasyon sepetinde ağırlığı yüzde 6,06 olan alkollü içecekler ve tütün kalemi altında yer alıyor.

Sigaraya ÖTV kaynaklı son zam, 1 Nisan 2021 tarihinde gelmiş ve paket fiyatlarında ortalama 0,50 TL değerinde artış yaşanmıştı.

Resmi Gazete'de bugün (25.06.2021) | 25 Haziran 2021 Resmi Gazete kararları

ÖTV NEDİR?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir. Avrupa Birliği'nde bu verginin uygulanmasındaki amaç, gelir elde etmekten ziyade sosyal fayda sağlamaktır. Bu nedende ÖTV, lüks (mücevher, kürk vb.), sağlığa zararlı (alkol, sigara vb.), çevreye zararlı (benzin vb.) mallara uygulanır.

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ÖTV, KDV gibi aynı malın her el değiştirmesinde doğmaz. Malın ithal edilmesi veya üretilen malın ilk alıcısına teslimi nedeniyle ÖTV doğar. Motorlu taşıtlarda ise nihai tüketici adına ÖTV ödemek gerekir. Verginin mükellefi ithalatçılar ve ilk satıcılar olmaktadır.

Kanuna ek 4 ayrı tarifede yer alan ürünlerin vergilendirilmesi esastır. 1 sayılı tarife, akaryakıt ve yağ türevlerini vergiler, eski Akaryakıt Tüketim Vergisi yerine 2 sayılı tarife, taşıtları vergiler, eski Taşıt Alım Vergisi yerine 3 sayılı tarife, tütün ve alkol türevlerini vergiler, eski Ek KDV yerine 4 sayılı tarife, beyaz ve kahverengi eşyalar ve türevlerini vergiler, eski Lüks KDV yerine gelmiştir.

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2021

Kent Dark Blue: 15 TL

Kent Dark Blue Long : 15 TL

Kent Dark Switch : 15 TL

Kent D-Range Blue: 15 TL

Kent D-Range Blue Long : 15 TL

Kent D-Range Grey : 15 TL

Kent D-Range Grey Long: 15 TL

Kent Slims Black: 18 TL

Kent Slims Grey : 18 TL

Kent Blue: 16 TL

Kent Grey: 16 TL

Kent White: 16 TL

Rotmans tüm ürünler: 14,50 TL

Tekel 2000 tüm ürünler: 14,50 TL

Tekel 2001 tüm ürünler: 14,50 TL

Viceroy tüm ürünler: 15 TL

Pall Mall tüm ürünler: 15 TL

Samsun: 15 TL

Maltepe: 15 TL

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

Camel Slender: 14,5 TL

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL

Monte Carlo Slender: 14 TL

Monte Carlo: 14,5 TL

LD: 14 TL

Philip Morris

Marlboro Edge: 16 TL

Marlboro Touch: 17 TL

Marlboro: 18 TL

Parliament: 18,50 TL

Parliament Midnight Blue: 17,50 TL

Muratti: 16 TL

Muratti Blu: 15 TL

Lark: 15 TL

Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Mode: 14 TL

L&M: 14,00 TL

Medley: 12,5 lira