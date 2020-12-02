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  3. Sigara yasağını ihlal eden şahıs, kesilen cezanın acısını gazetecilerden çıkarmak istedi!

Sigara yasağını ihlal eden şahıs, kesilen cezanın acısını gazetecilerden çıkarmak istedi!

Samsun’da sigara yasağını ihlal eden vatandaş cezayı hazmedemeyince acısını hakaret ettiği gazetecilerden çıkarmaya çalıştı.

Sigara yasağını ihlal eden şahıs, kesilen cezanın acısını gazetecilerden çıkarmak istedi!

Samsun Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler korona virüs tedbirleri kapsamında parklarda uygulama gerçekleştirdi. İlkadım ilçesi Anıt Park’ta yapılan denetimde sigara yasağına uymayan vatandaşlara idari para cezası uygulandı.

Yasağı bilmediği için içtiğini savunan vatandaşlar görenleri şaşırttı. Sigara içerken yakalanan bir vatandaş ise cezayı hazmedemedi. Ekiplere kimliğini vermek istemeyen şahıs, denetimleri görüntüleyen habercilere hakaretler savurdu. "Herkesin ailesi, çocuğu var" diye kendini savunan vatandaşın toplum sağlığını umursamaması dikkat çekti.

Sigara yasağını ihlal eden şahıs, kesilen cezanın acısını gazetecilerden çıkarmak istedi!

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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