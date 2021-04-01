Sigara zammı geldi 2021? 1 Nisan sigara fiyatları| İşte yeni sigara fiyatları...

Türkiye'de milyonlarca vatandaşın kullandığı sigaraya geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, sigarada ÖTV ve maktu vergi oranları yeniden düzenlenmişti. 1 Nisan itibariyle de sigara fiyatlarına zam gelmiş oldu. Bu durum tiryakileri üzerken sigara fiyatları da merak konusu oldu.

SİGARA ZAMMI GELDİ 2021?

Sigara fiyatlarına 1 Nisan 2021 Perşembe günü itibariyle 50 kuruş zam geldi. Buna göre Kent, Kent D Range ve Kent Slims fiyatları haricinde sigaralara zam geldi.

1 NİSAN SİGARA FİYATLARI| İŞTE YENİ SİGARA FİYATLARI

1 Nisan itibariyle zam gelen sigaralar ve fiyatları şu şekilde:

Kent Dark Blue: 15 TL

Kent Dark Blue Long : 15 TL

Kent Dark Switch : 15 TL

Kent D-Range Blue: 15 TL

Kent D-Range Blue Long : 15 TL

Kent D-Range Grey : 15 TL

Kent D-Range Grey Long: 15 TL

Kent Slims Black: 18 TL

Kent Slims Grey : 18 TL

Kent Blue: 16 TL

Kent Grey: 16 TL

Kent White: 16 TL

Rotmans tüm ürünler: 14,50 TL

Tekel 2000 tüm ürünler: 14,50 TL

Tekel 2001 tüm ürünler: 14,50 TL

Viceroy tüm ürünler: 15 TL

Pall Mall tüm ürünler: 15 TL

Samsun: 15 TL

Maltepe: 15 TL

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

Camel Slender: 14,5 TL

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL

Monte Carlo Slender: 14 TL

Monte Carlo: 14,5 TL

LD: 14 TL

Philip Morris

Marlboro Edge: 16 TL

Marlboro Touch: 17 TL

Marlboro: 18 TL

Parliament: 18,50 TL

Parliament Midnight Blue: 17,50 TL

Muratti: 16 TL

Muratti Blu: 15 TL

Lark: 15 TL

Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Mode: 14 TL

L&M: 14,00 TL

Medley: 12,5 lira