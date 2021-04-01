Sigara zammı geldi 2021? 1 Nisan sigara fiyatları| İşte yeni sigara fiyatları...
Resmi Gazete'de yer alan karara göre tütün ürünlerinden alınan ÖTV ve maktu vergi oranları güncellendi. Bu kapsamda Sigara zammı geldi 2021? sorusunun yanıtı ve 1 Nisan sigara fiyatları| Yeni sigara fiyatları başlıkları ile vatandaşlara aramalarda bulunuyor. İşte detaylar...
Türkiye'de milyonlarca vatandaşın kullandığı sigaraya geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, sigarada ÖTV ve maktu vergi oranları yeniden düzenlenmişti. 1 Nisan itibariyle de sigara fiyatlarına zam gelmiş oldu. Bu durum tiryakileri üzerken sigara fiyatları da merak konusu oldu.
SİGARA ZAMMI GELDİ 2021?
Sigara fiyatlarına 1 Nisan 2021 Perşembe günü itibariyle 50 kuruş zam geldi. Buna göre Kent, Kent D Range ve Kent Slims fiyatları haricinde sigaralara zam geldi.
1 NİSAN SİGARA FİYATLARI| İŞTE YENİ SİGARA FİYATLARI
1 Nisan itibariyle zam gelen sigaralar ve fiyatları şu şekilde:
Kent Dark Blue: 15 TL
Kent Dark Blue Long : 15 TL
Kent Dark Switch : 15 TL
Kent D-Range Blue: 15 TL
Kent D-Range Blue Long : 15 TL
Kent D-Range Grey : 15 TL
Kent D-Range Grey Long: 15 TL
Kent Slims Black: 18 TL
Kent Slims Grey : 18 TL
Kent Blue: 16 TL
Kent Grey: 16 TL
Kent White: 16 TL
Rotmans tüm ürünler: 14,50 TL
Tekel 2000 tüm ürünler: 14,50 TL
Tekel 2001 tüm ürünler: 14,50 TL
Viceroy tüm ürünler: 15 TL
Pall Mall tüm ürünler: 15 TL
Samsun: 15 TL
Maltepe: 15 TL
Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
Winston: 16 TL
Camel Slender: 14,5 TL
Camel Rework: 15 TL
Camel: 15 TL
Monte Carlo Slender: 14 TL
Monte Carlo: 14,5 TL
LD: 14 TL
Philip Morris
Marlboro Edge: 16 TL
Marlboro Touch: 17 TL
Marlboro: 18 TL
Parliament: 18,50 TL
Parliament Midnight Blue: 17,50 TL
Muratti: 16 TL
Muratti Blu: 15 TL
Lark: 15 TL
Chesterfield: 14,50 TL
Chesterfield Mode: 14 TL
L&M: 14,00 TL
Medley: 12,5 lira