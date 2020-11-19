Sigaradan ceza yiyen gencin savunması: ''Dişimin iltihabına iyi geldiği için içtim''

Koronavirüsün yayılmasının engellenmesine yönelik gelen sigara yasağının ardından yapılan denetimlerde ceza yiyen bir gencin savunması izleyenleri şaşırttı. İnegöl İlçe Emniyet Müdürü yasak olan caddede sigara içen gencin dişinin iltihabına iyi geleceğinden dolayı sigara içtiğini ifade etmesi kameralara böyle yansıdı.