Sigaraya 5 TL zam var mı? Sigaraya zam geldi mi? 6 Aralık güncel TEKEL sigara fiyatları

Doların yükselmesiyle birlikte birçok üründe çok yüksek oranlarda zam gerçekleştirildi. Vatandaşlar sigara fiyatlarına da zam yapılıp yapılmadığını merak ederken sosyal medyadan konuyla ilgili bir söylenti yayıldı. Bu bağlamda, Sigaraya 5 TL zam var mı? Sigaraya zam geldi mi? İşte 6 Aralık güncel TEKEL sigara fiyatları...

6 Aralık itibarıyla güncel sigara fiyatları haberimizde yer almaktadır.

PHILIP GRUBU

Marl ED: 17.00 TL

Marl To: 18.00 TL

Marl: 19.00 TL

Parl: 19.50 TL

Parl MID: 18.50 TL

Mur: 17.00 TL

Chst: 15.50 TL

JTI GRUBU

Wnstn Sl: 16 TL

Wnstn Dp Ble 16 TL

Wnstn: 17 TL

Cml Sl: 15,5 TL

Cml Rew: 16 TL

Cml: 16 TL

Mnte Crlo Sl: 15,5 TL

Mnte Crlo : 15,5 TL

LD: 15,5 TL

TURKTAB

Mdly: 12,5 lira

BAT GRUBU

Knt D.B-Swtch: 16 TL

Knt D.R.B: 16 TL

Knt: 17 TL

Knt Slms: 19 TL

Rthmns: 15.50 TL

Tkl 2000: 15.50 TL

Tkl 2001: 15,50 TL

Vcry: 16 TL

Pll Mll: 16 TL

Smsn: 16 TL

Mltpe: 16 TL