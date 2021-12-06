Sigaraya 5 TL zam var mı? Sigaraya zam geldi mi? 6 Aralık güncel TEKEL sigara fiyatları
6 Aralık itibariyle sosyal medyada sigaraya zam yapılıp yapılmadığı konuşuluyor. Peki, Sigaraya 5 TL zam var mı? Sigaraya zam geldi mi? İşte 6 Aralık güncel TEKEL sigara fiyatları...
Doların yükselmesiyle birlikte birçok üründe çok yüksek oranlarda zam gerçekleştirildi. Vatandaşlar sigara fiyatlarına da zam yapılıp yapılmadığını merak ederken sosyal medyadan konuyla ilgili bir söylenti yayıldı. Bu bağlamda, Sigaraya 5 TL zam var mı? Sigaraya zam geldi mi? İşte 6 Aralık güncel TEKEL sigara fiyatları...
6 Aralık itibarıyla güncel sigara fiyatları haberimizde yer almaktadır.
PHILIP GRUBU
Marl ED: 17.00 TL
Marl To: 18.00 TL
Marl: 19.00 TL
Parl: 19.50 TL
Parl MID: 18.50 TL
Mur: 17.00 TL
Chst: 15.50 TL
JTI GRUBU
Wnstn Sl: 16 TL
Wnstn Dp Ble 16 TL
Wnstn: 17 TL
Cml Sl: 15,5 TL
Cml Rew: 16 TL
Cml: 16 TL
Mnte Crlo Sl: 15,5 TL
Mnte Crlo : 15,5 TL
LD: 15,5 TL
TURKTAB
Mdly: 12,5 lira
BAT GRUBU
Knt D.B-Swtch: 16 TL
Knt D.R.B: 16 TL
Knt: 17 TL
Knt Slms: 19 TL
Rthmns: 15.50 TL
Tkl 2000: 15.50 TL
Tkl 2001: 15,50 TL
Vcry: 16 TL
Pll Mll: 16 TL
Smsn: 16 TL
Mltpe: 16 TL