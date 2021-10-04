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Sigaraya fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Zam var mı? Güncel sigara fiyatları listesi 2021

Sigaraya yapılan yeni zamla beraber sigara tüketicileri oluşan son fiyatları merak ediyor. Bu doğrultuda ‘Sigaraya fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Zam var mı? Güncel sigara fiyatları listesi 2021’ başlıkları merak ediliyor. Haberimizde bu soruların cevaplarına yer veriliyor…

Sigaraya fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Zam var mı? Güncel sigara fiyatları listesi 2021

Alınan bu kararlar birlikte sigaralarda ÖTV ve maktu vergi oranları yeniden düzenlendi. Sosyal medya üzerinden sigara zammı konusunu birçok kişi yorumluyor. Philip Morris bünyesindeki sigaralarda birer TL’lik zam yapıldığı belirtildi. ‘Sigaraya fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Zam var mı?  Güncel sigara fiyatları listesi 2021’ soruları internette aranıyor.

İşte yeni zamlı fiyat listesi…

Sigaraya fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Zam var mı? Güncel sigara fiyatları listesi 2021

PHILIP MORRIS

Marlboro Edge: 17 TL
Marlboro Touch: 18 TL
Marlboro: 19 TL
Parliament: 19,50 TL
Parliament Midnight Blue: 18,50 TL

Sigaraya fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Zam var mı? Güncel sigara fiyatları listesi 2021

Muratti: 17 TL
Muratti Blu: 16 TL
Lark: 16 TL
Chesterfield: 15,50 TL
Chesterfield Mode: 15,50 TL
L&M: 15,50 TL

Sigaraya fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Zam var mı? Güncel sigara fiyatları listesi 2021

JTI

Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
Winston: 16 TL
Camel Slender: 14,5 TL
Camel Rework: 15 TL
Camel: 15 TL
Monte Carlo Slender: 14 TL
Monte Carlo: 14,5 TL
LD: 14 TL
Lark: 15 TL
Chesterfield: 14,50 TL
Chesterfield Mode: 14 TL
L&M: 14,00 TL

Sigaraya fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Zam var mı? Güncel sigara fiyatları listesi 2021

BRITISH AMERICAN TOBACCO

Kent: 15 TL
Kent D-Range: 15 TL
Kent Swicth: 16 TL
Kent N-Range: 18 TL
Rothmans: 14 TL
Viceroy: 14,50 TL
Pall Mall: 14,50 TL
Tekel 2000: 14 TL
Tekel 2001: 14 TL
Samsun: 14 TL
Samsun 216: 14 TL
Maltepe: 14 TL

Sigaraya fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Zam var mı? Güncel sigara fiyatları listesi 2021

TURKTAB

Medley: 12,5 lira
 

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