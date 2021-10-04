Sigaraya fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Zam var mı? Güncel sigara fiyatları listesi 2021 Sigaraya yapılan yeni zamla beraber sigara tüketicileri oluşan son fiyatları merak ediyor. Bu doğrultuda ‘Sigaraya fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Zam var mı? Güncel sigara fiyatları listesi 2021’ başlıkları merak ediliyor. Haberimizde bu soruların cevaplarına yer veriliyor…

Alınan bu kararlar birlikte sigaralarda ÖTV ve maktu vergi oranları yeniden düzenlendi. Sosyal medya üzerinden sigara zammı konusunu birçok kişi yorumluyor. Philip Morris bünyesindeki sigaralarda birer TL’lik zam yapıldığı belirtildi. ‘Sigaraya fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Zam var mı? Güncel sigara fiyatları listesi 2021’ soruları internette aranıyor. İşte yeni zamlı fiyat listesi… PHILIP MORRIS Marlboro Edge: 17 TL

Marlboro Touch: 18 TL

Marlboro: 19 TL

Parliament: 19,50 TL

Parliament Midnight Blue: 18,50 TL Muratti: 17 TL

Muratti Blu: 16 TL

Lark: 16 TL

Chesterfield: 15,50 TL

Chesterfield Mode: 15,50 TL

L&M: 15,50 TL JTI Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

Camel Slender: 14,5 TL

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL

Monte Carlo Slender: 14 TL

Monte Carlo: 14,5 TL

LD: 14 TL

Lark: 15 TL

Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Mode: 14 TL

L&M: 14,00 TL BRITISH AMERICAN TOBACCO Kent: 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Swicth: 16 TL

Kent N-Range: 18 TL

Rothmans: 14 TL

Viceroy: 14,50 TL

Pall Mall: 14,50 TL

Tekel 2000: 14 TL

Tekel 2001: 14 TL

Samsun: 14 TL

Samsun 216: 14 TL

Maltepe: 14 TL TURKTAB Medley: 12,5 lira

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