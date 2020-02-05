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Sigaraya zam geldi mi? Sigara fiyatları ne kadar oldu? Yeni, güncel sigara fiyatları 2021

Vatandaşlar 'Sigaraya zam geldi mi?', ' Sigara fiyatları ne kadar oldu? ' gibi soruları arama motorlarında araştırırken, sigara fiyatlarındaki değişim merak konusu oldu. İşte yeni, güncel sigara fiyatları 2021

Sigara içen vatandaşlar sürekli olarak zam haberleri ile karşılaşırken gündeme, sigara fiyatlarında zam olup olmadığını merak ediyorlar. Özellikle ÖTV zammının sürekli geldiği fiyatlar tiryakilerin odağında yer alıyor. 

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ? SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU? 

Sigara fiyatlarına 1 Nisan 2021 Perşembe günü itibariyle 50 kuruş zam geldi. 

Sigaraya zam geldi mi? Sigara fiyatları ne kadar oldu? Yeni, güncel sigara fiyatları 2021

YENİ GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2021 

Kent Dark Blue: 15 TL

Kent Dark Blue Long : 15 TL

Kent Dark Switch : 15 TL

Kent D-Range Blue: 15 TL 

Kent D-Range Blue Long : 15 TL 

Kent D-Range Grey : 15 TL 

Kent D-Range Grey Long: 15 TL

Kent Slims Black: 18 TL

Kent Slims Grey : 18 TL

Kent Blue: 16 TL

Kent Grey: 16 TL

Kent White: 16 TL

Rotmans tüm ürünler: 14,50 TL

Tekel 2000  tüm ürünler: 14,50 TL

Tekel 2001 tüm ürünler: 14,50 TL

Viceroy tüm ürünler: 15 TL

Pall Mall tüm ürünler: 15 TL

Samsun: 15 TL

Maltepe: 15 TL

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

Camel Slender: 14,5 TL

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL

Monte Carlo Slender: 14 TL

Monte Carlo: 14,5 TL

LD: 14 TL

Philip Morris

Marlboro Edge: 16 TL

Marlboro Touch: 17 TL

Marlboro: 18 TL

Parliament: 18,50 TL

Parliament Midnight Blue: 17,50 TL

Muratti: 16 TL

Muratti Blu: 15 TL

Lark: 15 TL

Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Mode: 14 TL

L&M: 14,00 TL

Medley: 12,5 lira

Sigara fiyatları düştü mü 2021? Sigara fiyatları 2021 güncel liste 

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