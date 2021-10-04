Sigaraya zam mı geldi 2021? Sigara fiyatları güncel listesi 2021

Sigara paketlerinde ve fiyatlarında yaşanan değişim, dönem dönem ülkenin gündeminde yer alıyor. Son olarak vatandaş sigara fiyatlarındaki zammın doğruluk payını merak etmeye başladı. Arama motorlarında "Sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya zam mı geldi? 2021?" gibi sorular aratılırken, bir diğer "Sigaraya zam mı geldi 2021? Sigara fiyatları listesi 2021" konu başlıkları da merak ediliyor. Bu sabah (4 Ekim 2021) sosyal medya üzerinde sigara fiyatlarına zam yapıldığı iddia edildi. Bizler de haberimizde tüm merak edilenlere cevap verdik. İşte güncel sigara fiyatları listesi...

SİGARAYA ZAM MI GELDİ 2021? SİGARA FİYATLARI GÜNCEL LİSTESİ 2021

Uluslararası tütün şirketi olan Philip Morris, yeni bir liste yayınladı. Yayınlanan listeye göre bazı sigara fiyatlarında artış gözlemlendi. Öte yandan sigara fiyatlarına gelen zammı Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş da kamuoyuna duyurdu. Aybaş, sigaradaki fiyat artışının 4 Ekim'den itibaren geçerli olacağını bildirdi.

PHİLİP MORİSSA

Marl ED: 17.00 TL

Marl To: 18.00 TL

Marl: 19.00 TL

Parl: 19.50 TL

Parl MID: 18.50 TL

Mur: 17.00 TL

Chst: 15.50 TL

JTI GRUBU

Wnstn Sl: 16 TL

Wnstn Dp Ble 16 TL

Wnstn: 17 TL

Cml Sl: 15,5 TL

Cml Rew: 16 TL

Cml: 16 TL

Mnte Crlo Sl: 15,5 TL

Mnte Crlo : 15,5 TL

LD: 15,5 TL

BAT GRUBU

Knt D.B-Swtch: 16 TL

Knt D.R.B: 16 TL

Knt: 17 TL

Knt Slms: 19 TL

Rthmns: 15.50 TL

Tkl 2000: 15.50 TL

Tkl 2001: 15,50 TL

Vcry: 16 TL

Pll Mll: 16 TL

Smsn: 16 TL

Mltpe: 16 TL

( Sigara isimleri kısaltılmıştır)