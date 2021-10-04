Sigaraya zam mı geldi 2021? Sigara fiyatları güncel listesi 2021
Sigaraya zam mı geldi 2021? sorusunun yanı sıra "Sigara fiyatları listesi 2021" konusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2021 yılının son aylarında özellikle de tiryakilerin odak noktasında olan Sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya zam mı geldi? 2021 Sigara fiyatları ne kadar oldu? soru başlıkları arama motorlarında araştırılmaya başladı. Peki, Sigaraya zam mı geldi 2021? Sigara fiyatları güncel listesi 2021 haberimizde...
Sigara paketlerinde ve fiyatlarında yaşanan değişim, dönem dönem ülkenin gündeminde yer alıyor. Son olarak vatandaş sigara fiyatlarındaki zammın doğruluk payını merak etmeye başladı. Arama motorlarında "Sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya zam mı geldi? 2021?" gibi sorular aratılırken, bir diğer "Sigaraya zam mı geldi 2021? Sigara fiyatları listesi 2021" konu başlıkları da merak ediliyor. Bu sabah (4 Ekim 2021) sosyal medya üzerinde sigara fiyatlarına zam yapıldığı iddia edildi. Bizler de haberimizde tüm merak edilenlere cevap verdik. İşte güncel sigara fiyatları listesi...
SİGARAYA ZAM MI GELDİ 2021? SİGARA FİYATLARI GÜNCEL LİSTESİ 2021
Uluslararası tütün şirketi olan Philip Morris, yeni bir liste yayınladı. Yayınlanan listeye göre bazı sigara fiyatlarında artış gözlemlendi. Öte yandan sigara fiyatlarına gelen zammı Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş da kamuoyuna duyurdu. Aybaş, sigaradaki fiyat artışının 4 Ekim'den itibaren geçerli olacağını bildirdi.
PHİLİP MORİSSA
Marl ED: 17.00 TL
Marl To: 18.00 TL
Marl: 19.00 TL
Parl: 19.50 TL
Parl MID: 18.50 TL
Mur: 17.00 TL
Chst: 15.50 TL
JTI GRUBU
Wnstn Sl: 16 TL
Wnstn Dp Ble 16 TL
Wnstn: 17 TL
Cml Sl: 15,5 TL
Cml Rew: 16 TL
Cml: 16 TL
Mnte Crlo Sl: 15,5 TL
Mnte Crlo : 15,5 TL
LD: 15,5 TL
BAT GRUBU
Knt D.B-Swtch: 16 TL
Knt D.R.B: 16 TL
Knt: 17 TL
Knt Slms: 19 TL
Rthmns: 15.50 TL
Tkl 2000: 15.50 TL
Tkl 2001: 15,50 TL
Vcry: 16 TL
Pll Mll: 16 TL
Smsn: 16 TL
Mltpe: 16 TL
( Sigara isimleri kısaltılmıştır)