Sigarayı bırakmada 'hipnoz ve akupunktur’ önerisi

Sigarayı bırakmak için akupunktur ve hipnozun çok fazla etkili olduğunu dile getiren Nöroloji Uzmanı Dr. Suzan Üstün, "Sigara bırakmayı isteyen kişiler hipnoterapiden oldukça faydalanır ve sigara içme istekleri yok olur veya oldukça azalır" dedi.

Sigaranın insan vücudunda birçok metabolik hasara yol açtığına vurgu yapan uzmanlar sigarayı bırakma sürecindeki yoksunluk belirtilerini azaltmada ve sigara içmeden de gayet mutlu olunabileceğini fark etmede akupunktur ve hipnozun çok fazla etkisinin bulunduğuna dikkat çekiyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Suzan Üstün, tedavinin her biri tek başına uygulanabildiği gibi iki tedavinin bir arada da uygulanabileceğini belirtti.

İLAÇSIZ TEDAVİ

Akupunktur uygulamasının hiçbir yan etkisi olmadan binlerce yıldır güvenle yapıldığını belirten Emsey Hospital Nöroloji Uzmanı Dr. Suzan Üstün, kulak ve vücuttan uygulanan iğneler vasıtası ile yapılan tedavide herhangi bir ilaç kullanılmadığını söyledi. Tedavinin 1-7 seansta tamamlanabildiğinin altını çizen Dr. Suzan Üstün, 20-30 dakika kadar süren seans sonrası kulağa takılan kalıcı iğnelerin bir sonraki seansa kadar kulakta kalması gerektiğine vurgu yaptı.

"BAŞARISIZ OLMUŞ KİŞİLERDE BİLE ETKİLİ"

Hipnozun konsantrasyonun maksimum olduğu bilinçli bir uyku hali olduğunu belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Suzan Üstün, uygulama hakkında şu bilgileri paylaştı;

'Yani hipnozdaki kişi bildiğimiz anlamda uyumaz, uyanıktır. Çevresindeki tüm hadiselerin farkındadır. Kendi isteği dahilindeki telkinlere açıktır, isteği dışında yönlendirilemez. Sigara bırakmayı isteyen kişiler hipnoterapiden oldukça faydalanır ve sigara içme istekleri yok olur veya oldukça azalır. Yan etkisi yoktur, hipnozdan çıkamama gibi bir durum söz konusu değildir. Daha önce sigarayı bırakmayı denemiş ve başarısız olmuş olabilirsiniz veya ilk defa sigara bırakma girişiminiz olabilir. Sigarayı bırakmış fakat hala aklınızdan çıkaramamış olabilirsiniz. Tüm bu durumlarda akupunktur ve hipnozdan yardım alırsanız zor olanı kolaylaştırmış olursunuz'

Kaynak: DHA