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  3. Sigarayı bırakmak için bir sebep daha: İlaçlar koşulsuz, şartsız ücretsiz olacak!

Sigarayı bırakmak için bir sebep daha: İlaçlar koşulsuz, şartsız ücretsiz olacak!

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemede, sigarayı bırakmak isteyen hastalar için Sağlık Bakanlığınca temin edilen ilaçların, hastanın herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın ücretsiz tahsis edileceği belirtildi.

Sigarayı bırakmak için bir sebep daha: İlaçlar koşulsuz, şartsız ücretsiz olacak!

Sigarayı bırakmak isteyen kişiler için Sağlık Bakanlığınca temin edilen ilaçlar için artık sosyal güvence şartı aranmayacak; bu ilaçlar, sigarayı bırakmak isteyen herkese ücretsiz olarak temin edilecek.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 4736 sayılı Kanun'un birinci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair karar yürürlüğe konuldu.

Buna göre, sigarayı bırakma tedavisi alan hastalar, sayıları 500 bini geçmemek şartıyla ve herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın, Sağlık Bakanlığınca temin edilerek birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarına dağıtımı yapılacak Nikotin Replasman Preparatları ile Bupropion HCI ve Vareniklin içerikli ilaçlardan tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri vasıtasıyla ücretsiz faydalanacak.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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