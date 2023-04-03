Sigfus Arni Gudmundsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sigfus Arni Gudmundsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sigfus Arni Gudmundsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sigfus Arni Gudmundsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sigfus Arni Gudmundsson 13 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Sigfús Árni Guðmundsson şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sigfus Arni Gudmundsson Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Fram Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Fram Reykjavík takımına 18 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Sigfus Arni Gudmundsson'nin Fram Reykjavík ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.
Sigfus Arni Gudmundsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sigfus Arni Gudmundsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
18 Mayıs 2022 yılında Fram Reykjavík
Sigfus Arni Gudmundsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sigfus Arni Gudmundsson şuan Fram Reykjavík takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.