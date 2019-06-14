Sığındıkları ağaca yıldırım düştü, 20 hayvan telef oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 16'sı küçükbaş 4'ü büyükbaş olmak üzere toplam 20 hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Akçalıuşağı Mahallesi Güzüngür mevkiinde ikamet eden Kenan Baş'a ait 12'si koyun, 4'ü keçi olmak üzere toplam 16, yine Abdullah Küçükerdem'e ait 4 büyükbaş hayvan yağmur nedeniyle sığındıkları ağacın altında üzerlerine yıldırım düşmesi sonucu telef oldu.

Kaynak: İHA