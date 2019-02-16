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  3. Sığınma evine yerleşen eşini eşya almaya gelince öldürüp, intihar etti (2)

Sığınma evine yerleşen eşini eşya almaya gelince öldürüp, intihar etti (2)

Ankara'da babaları İdris B.'nin (45), anneleri Ayten B.'yi (37), pompalı tüfekle öldürüp intihar ettiğini öğrenip eve gelen çiftin kızları, gözyaşlarına...

Sığınma evine yerleşen eşini eşya almaya gelince öldürüp, intihar etti (2)

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Ankara'da babaları İdris B.'nin (45), anneleri Ayten B.'yi (37), pompalı tüfekle öldürüp intihar ettiğini öğrenip eve gelen çiftin kızları, gözyaşlarına boğuldu. Dakikalarca gözyaşı döken genç kızı, polis ekipleri sakinleştirmekte güçlük çekti. Genç kız, evde cinayete şahit olan erkek kardeşi ile birlikte ekip aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü. Evde polis incelemesini sürdürüyor.

FOTOĞRAFLI

DHA

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