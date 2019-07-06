Sığınma hakkı tanınan Iraklı göçmenler Bayburt’tan Kanada’ya gitti

Kendilerine sığınma hakkı tanınan Iraklı göçmenler Raid, Yusuf ve Yasir'i Abdullah, Bayburt'tan Kanada'ya uğurlandı.

Bir süredir Bayburt'ta kalan Iraklı göçmenlere Birleşmiş Milletler (BM) tarafından mülteci statüsü verilerek Kanada'ya sığınma başvuruları kabul edildi. Iraklı göçmenler Raid, Yusuf ve Yasir'i Abdullah, Bayburt'tan Kanada'ya gitti.

Iraklı göçmenleri Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Kanada'ya uğurladı.

Kaynak: İHA