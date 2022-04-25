Sığır Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sığır Yetiştiricisi görev tanımı nedir, Sığır Yetiştiricisi ne iş yapar, Sığır Yetiştiricisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sığır Yetiştiricisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sığır Yetiştiricisi Tanımı;

__

Sığır Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Sığır Yetiştiricisi Maaşları

Sığır Yetiştiricisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Sığır Yetiştiricisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sığır Yetiştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6121.07

Meslek Adı :

Sığır Yetiştiricisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Hayvan Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Çiftlik Ve Süt Hayvanları Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sığır yetiştirme, besleme, bakım hastalıklara karşı mücadele eden ve üretme işlerini yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sığır Yetiştiricisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hayvan Yetiştirme İşçisi (Genel) de belirtilen benzer işleri yapmak,

b) Sığırları eti, sütü, derisi, boynuzu ve diğer ihtiyaçların karşılanması için yetiştirmek,

c) Sığırları besleyip sulamak, temizliğini yapmak,

d) Basit hastalık ve yaraların tedavisini ve bakımını yapıp, ağır hastalıkları ilgililere bildirmek,

e) Sığırları çiftleştirmek,

f) Doğum yapmalarına yardımcı olmak doğan buzağanın göbeğini kesmek,

g) Yavruların emmesini temin etmek,

h) Sığırları gezdirip, sağımı yapılacak inekleri sağımhaneye götürüp getirmek,

i) Elle sağım yapmak,

j) Sığırları çevreye zarar vermeyecek şekilde meraya götürerek otlatıp, ahıra getirmek,

k) Kaşağı ile tımar etmek,

l) Tırnaklarını kesmek,

m) Ahırları temizleyip pislikleri atmak,

n) Hayvan salgın hastalıklarına karşı önlemleri almak ve hastalıklara karşı mücadele etmek,

o) Püskürtücü ilaç kullanarak damları ve ahırları dezenfekte etmek,

p) Talimata uygun olarak yem karışımını hazırlayıp yemliklere doldurmak,

q) Sperm alınacak boğaları, sperm alma hücrelerine götürüp, bunlarla ilgili kayıtları tutmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?