Sığırcık kuşlarının dansı görenleri büyüledi
Taksim Meydanı'nda gün batımıyla birlikte gökyüzünde adeta dans eden sığırcık kuşları, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Taksim Meydanı'nda gün batımıyla birlikte gökyüzünde adeta dans eden sığırcık kuşları, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Taksim Meydanı'nda sığırcık kuşlarının gün batımıyla birlikte gökyüzünde oluşturduğu görüntü vatandaşlara görsel şölen yaşattı. Gökyüzünde adeta dans eden kuşların kartpostallık görüntüsü kameralara yansıdı.Vatandaşlar ise görsel şöleni cep telefonlarıyla kaydetti.
Kaynak: İHA
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