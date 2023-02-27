Sigitas Olberkis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sigitas Olberkis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sigitas Olberkis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sigitas Olberkis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sigitas Olberkis 19 Nisan 1997 tarihinde Pakruojis şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sigitas Olberkis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Sigitas Olberkis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FA Siauliai futbol takımında oynamaktadır. FA Siauliai takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sigitas Olberkis'nin FA Siauliai ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sigitas Olberkis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sigitas Olberkis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sigitas Olberkis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sigitas Olberkis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

- yılında Kruoja U19

1 Ocak 2015 yılında Kruoja

1 Eylül 2015 yılında Siauliai

1 Ocak 2016 yılında Panevezys

7 Mart 2017 yılında Dnepr Mogilev

1 Mart 2018 yılında Jelgava

24 Ocak 2019 yılında Zalgiris

12 Ağustos 2019 yılında Senglea Ath.

6 Ağustos 2020 yılında Sligo Rovers

2 Şubat 2021 yılında TJK Legion

16 Mart 2022 yılında Dalkurd

1 Ağustos 2022 yılında Kulüpsüz

19 Ocak 2023 yılında FA Siauliai

Sigitas Olberkis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sigitas Olberkis şuan FA Siauliai takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Sigitas Olberkis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Litvanya U21 takımında 4 numaralı formasıyla 25 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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