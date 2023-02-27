Sigitas Urbys kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sigitas Urbys Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sigitas Urbys kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sigitas Urbys ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sigitas Urbys kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sigitas Urbys Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sigitas Urbys kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sigitas Urbys Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sigitas Urbys adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sigitas Urbys Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sigitas Urbys 7 Kasım 1995 tarihinde Gargždai şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sigitas Urbys Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sigitas Urbys, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Banga Gargzdai futbol takımında oynamaktadır. FK Banga Gargzdai takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Sigitas Urbys'nin FK Banga Gargzdai ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sigitas Urbys Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sigitas Urbys isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Sigitas Urbys Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sigitas Urbys futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ocak 2013 yılında Ekranas U19

1 Ocak 2014 yılında Ekranas

1 Mart 2015 yılında Banga

5 Ocak 2018 yılında Palanga

14 Ocak 2019 yılında Panevezys

3 Şubat 2020 yılında ara verdi

8 Şubat 2023 yılında Banga

Sigitas Urbys kimdir

Sigitas Urbys Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sigitas Urbys şuan FK Banga Gargzdai takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Sigitas Urbys Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Litvanya U21 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Litvanya U19 takımında 14 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sigitas Urbys nereli

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