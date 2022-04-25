Sığla Yağı İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sığla Yağı İşçisi görev tanımı nedir, Sığla Yağı İşçisi ne iş yapar, Sığla Yağı İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sığla Yağı İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sığla Yağı İşçisi Tanımı;

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Sığla Yağı İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Sığla Yağı İşçisi Maaşları

Sığla Yağı İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Sığla Yağı İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sığla Yağı İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6112.14

Meslek Adı :

Sığla Yağı İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri Meslek

Birim Grubu :

Ağaç Ve Çalı Ürünleri Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Günlük(sığla) ağaçlarından ilaç ve kozmetik sektöründe kullanılmak üzere sığla yağı ve buhur çıkartılması işini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli lişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sığla Yağı İşçisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sığla yağı elde etmek için bahar aylarında Günlük(Sığla) ağaçlarının gövdelerine ince çizikler şeklinde yol açılması işlemi olan kızartma işlemi yapmak,

b) Daha önceki yıllarda kızartma işlemi yapılan ağaçlara tekrar çizikler şeklinde geniş yollar açılarak damar açma işlemi yapmak,

c) Ağaca çentik atılarak yapılan kızartma işleminden sonra, sığla ağacının gövdesinde taze kabuklanma süresi (surlanma süreci) sonunda, Temmuz ayından itibaren, gövde üzerinde biriken salgı ve kabukları özel bıçaklar ile kazımak,

d) Ekim ayında ağaçların dibinde biriken yağları sıyırmak,

e) Elde edilen salgı ve kabukları her hafta sıcak su ile kazanlarda, yağ ile buhur ayrılıncaya kadar, kaynatmak,

f) Özel preslerde (döven makinesinde)sıkarak sığla yağı ve buhur elde etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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