Sığla Yağı İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Sığla Yağı İşçisi maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Sığla Yağı İşçisi iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Sığla Yağı İşçisi iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.
Sığla Yağı İşçisi görev tanımı nedir, Sığla Yağı İşçisi ne iş yapar, Sığla Yağı İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sığla Yağı İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.
Sığla Yağı İşçisi Tanımı;
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Sığla Yağı İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Sığla Yağı İşçisi Maaşları
Sığla Yağı İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Sığla Yağı İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sığla Yağı İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
6112.14
Meslek Adı :
Sığla Yağı İşçisi
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları
Meslek Alt Ana Grubu :
Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları
Meslek Grubu :
Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri Meslek
Birim Grubu :
Ağaç Ve Çalı Ürünleri Yetiştiricileri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Günlük(sığla) ağaçlarından ilaç ve kozmetik sektöründe kullanılmak üzere sığla yağı ve buhur çıkartılması işini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli lişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Sığla Yağı İşçisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Sığla yağı elde etmek için bahar aylarında Günlük(Sığla) ağaçlarının gövdelerine ince çizikler şeklinde yol açılması işlemi olan kızartma işlemi yapmak,
b) Daha önceki yıllarda kızartma işlemi yapılan ağaçlara tekrar çizikler şeklinde geniş yollar açılarak damar açma işlemi yapmak,
c) Ağaca çentik atılarak yapılan kızartma işleminden sonra, sığla ağacının gövdesinde taze kabuklanma süresi (surlanma süreci) sonunda, Temmuz ayından itibaren, gövde üzerinde biriken salgı ve kabukları özel bıçaklar ile kazımak,
d) Ekim ayında ağaçların dibinde biriken yağları sıyırmak,
e) Elde edilen salgı ve kabukları her hafta sıcak su ile kazanlarda, yağ ile buhur ayrılıncaya kadar, kaynatmak,
f) Özel preslerde (döven makinesinde)sıkarak sığla yağı ve buhur elde etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
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