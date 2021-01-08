Signal uygulaması nedir? Nasıl kullanılır? Signal uygulamasının özellikleri nelerdir? Kimin?

Space X şirketinin sahibi Elon Musk'ın sosyal medya hesabı üzerinden kullanıcılara "Use Signal" paylaşımıyla Signal uygulamasının kullanılmasını istedi. Bunun üzerine Signal uygulaması merak konusu oldu. Bizlerde haberimizde bu konuya yer verdik. İşte bilmeniz gerekenler...

SİGNAL UYGULAMASI NEDİR?

Signal uygulaması Whatsapp benzeri ücretsiz bir mesajlaşma uygulamasıdır. Çok sayıda kullanıcı bulunan uygulama ile sesli ve görüntülü aramalar yapılabiliyor. Ayrıca Whatsapp'ta bulunan uçtan uca şifreleme yöntemi de burada bulunmakta ve gizliliği korumaktadır. Ayrıca uygulama içerisinde reklamlar bulunmamaktadır. Ayrıca seçtiğiniz kişilerin mesajları için uyarı alır veya almazsınız. Bu kişilere farklı olarak mesaj sesi de seçebilirsiniz.

SİGNAL UYGULAMASI NASIL KULLANILIR? ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Signal uygulamasına, akıllı telefon, bilgisayar ve tablet üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

Signal uygulamasına ilişkin olarak, Google Play Store' da şu bilgiler verilmektedir:

"Yüksek netliğe sahip iletiler gönderin ve alın, sesli ve görüntülü aramalarda yer alın, bağlı kalmanıza yardımcı olacak genişleyen yeni özellikleri keşfedin. Signal'in gelişmiş gizlilik koruma teknolojisi her zaman açıktır, böylelikle önem verdiğiniz anıları sizin için önemli olan insanlarla paylaşmaya odaklanabilirsiniz.

• İstediğinizi söyleyin – Teknoloji harikası uçtan uca şifreleme (açık kaynaklı Signal Protocol™) sohbetlerinizi güvenli tutar. Gizlilik isteğe bağlı bir kip değil, Signal'in çalışma şeklidir. Her ileti, her arama, her zaman.

• Hızlanın – Yavaş bir bağlantıda bile mesajlar hızlı ve güvenli bir şekilde gönderilir. Signal olabildiğince sıkıntılı ortamlarda çalışmak için optimize edildi.

• Özgür hissedin – Signal tamamen bağımsız 501c3 kar amacı gütmeyen kuruluştur. Yazılımın geliştirilmesi sizin gibi kullanıcılar tarafından desteklenmektedir. Reklam yok. Takip yok. Şaka yok.

• Kendiniz olun – Arkadaşlarınızla güvenli bir şekilde iletişim kurmak için mevcut telefon numaranızı ve rehberinizi kullanabilirsiniz.

• Konuşun – İster şehrin öbür ucunda ister okyanus ötesinde olsun, Signal'in gelişmiş ses ve görüntü kalitesi arkadaşlarınızı ve ailenizi size daha yakın hissettirecektir.

• Gölgelerde fısıldayın – Işığı görmeye dayanamıyorsanız karanlık temaya geçiş yapın.

• Tanıdık gelsin – Her kişiye farklı uyarı seçin, veya sesleri tamamen kapatın. Simon ve Garfunkel'in 1964 yılında hakkında popüler bir şarkı yazdığı sessizliğin sesini, istediğiniz zaman bildirim sesi ayarını "Hiçbiri" seçerek deneyimleyebilirsiniz.

• Bunu çek – Gönderilen fotoğraflarınız üzerinde çizim, kırpma, döndürme gibi işlemleri yapmak için dahili görüntü düzenleyiciyi kullanın. 1,000 kelimeye bedel fotoğrafınıza daha da fazlasını ekleyebileceğiniz yazı yazma aracı bile var."

SİGNAL UYGULAMASI KİMİN?

Signal uygulaması Signal Vakfı ve Signal Messenger LLC tarafından geliştirilmektedir.