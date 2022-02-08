Sigorta Aracısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Sigorta Aracısı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Sigorta Aracısı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Sigorta Aracısı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Sigorta Aracısı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Sigorta Aracısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Sigorta Aracısı Maaşları

Sigorta Aracısı maaşı ortalama olarak aylık 9750_TL'dir. En düşük Sigorta Aracısı maaşı 8450_TL, En yüksek ise 11050_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sigorta Aracısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3321.05

Meslek Adı :

Sigorta Aracısı Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Satış Ve Satın Alma Temsilcileri Ve Aracıları (Brokerler)

Meslek Birim Grubu :

Sigorta Temsilcileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı

: Müşteriye sigorta hizmeti sağlamadan önce riskleri araştırarak, bu risklerin sigorta kapsamına nasıl alınacağı konusunda çalışma yapıp müşterinin lehine en uygun prim ve teminat dengesi çerçevesinde sigorta hizmeti temin eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sigorta Aracısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Müşteri taleplerini ayrıntılı bir şekilde öğrenmek,

b) Uygun plasman stratejileri geliştirmek,

c) Plasman görüşmeleri yapmak, işlemleri yönetmek,

d) Sigorta şirketlerinden gelen teklifleri ve karşılaştırmalı fiyatları temsil edilen müşteriye sunmak,

e) Müşteri onayından sonra ilgili sigorta şirketine poliçe düzenlenmesi için gerekli tüm bilgileri iletmek,

f) Sigorta piyasasındaki gelişmeleri takip etmek,

g) Konusuyla ilgili yeni ürünler tasarlamak,

h) Piyasayı ve güncel gelişmeleri takip etmek amacıyla sigorta şirketleri tarafından düzenlenen toplantılara katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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