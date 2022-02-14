Sigorta Memuru Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Sigorta Memuru maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Sigorta Memuru pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Sigorta Memuru nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Sigorta Memuru olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Sigorta Memuru Maaşı Ne Kadar? 2022 Sigorta Memuru Maaşları

Sigorta Memuru maaşı ortalama olarak aylık 10050_TL'dir. En düşük Sigorta Memuru maaşı 8750_TL, En yüksek ise 11350_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sigorta Memuru iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4312.01

Meslek Adı :

Sigorta Memuru

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

İstatistik, Finans Ve Sigortacılıkla İlgili Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Hayat, yangın, otomobil, nakliyat,kaza, montaj, deniz veya diğer sigorta işlemlerinde ihtisasa dayanan büro işlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sigorta Memuru işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sigorta yaptırmak isteyen müşterilerle görüşmek,

b) Hayat sigortası için başvuranların tıbbi muayenelerini ayarlamak,

c) Sigorta edilecek malı araştırmak veya gereli dokümanter bilgiyi elde etmek,

d) Müşterinin seçtiği barem üzerinden poliçeyi doldurup, fişleri tanzim etmek,

e) Poliçelerin zamanına ödenmesi için müşterilerle telefonla veya yazı ile irtibat kurup, müşterilerin cari hesaplarını takip ederek, tahsilatların yapılmasını temin etmek,

f) Poliçelere görev posta çekleri ve senetler düzenleyip sevkini yapmak,

g) Hesap cetvelleri üzerindeki işlemleri gerçekleştirip, poliçelere ek fatura düzenlemek,

h) Protesto olan senetlerin tahsil edilmesini sağlamak, tahsil edilemeyenleri ilgili birime bildirmek,

i) İstihsal tabloları çıkarıp, ilgili birime göndermek,

j) Gelen poliçelerin ayırımını yapıp zimmet defterine kaydederek tahsildara vermek,

k) Taşradakiler için posta föyü düzenlemek,

l) Poliçelere posta çeklerini ve senetleri ekleyip, cari hesaplara müşterilerin ödeme şartlarını geçerek ödenen borçlara tahsil fişi kesmek,

m) Fişteki bilgileri cari hesaplara kaydedip, ödenmeyen borçlara ihtar çekerek, ihtardan sonra ödenmeyen borçların poliçelerin iptal edilmesini temin etmek,

n) Sigorta şirketlerine satılan, diğer sigorta şirketlerinden alınan sigorta paylarının prim ve komisyonlarını gösterir fişleri tanzim etmek,

o) Diğer şirketlerle ilgili tahakkuk ve iptal bordrolarını şirketler adına tanzim edilmiş fişlerle karşılaştırıp, yanlışlıklar meydana çıktığında ilgili sigorta şirketine giderek işlemleri karşılaştırmak,

p) Noksan olanları çıkartıp mutabakat sağlandığında tutanak hazırlandığında ilgililere vermek,

q) Şirketle ilgili hesapların genel toplamlarını alıp istatistik tablolarına aktarıp ilgililere tes

Güncel Meslek : EVET

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