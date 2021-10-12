Sigorta Satış Temsilcisi-Sağlık, Hayat Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Sigorta Satış Temsilcisi-Sağlık, Hayat görev tanımı nedir, Sigorta Satış Temsilcisi-Sağlık, Hayat ne iş yapar, Sigorta Satış Temsilcisi-Sağlık, Hayat olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sigorta Satış Temsilcisi-Sağlık, Hayat mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sigorta Satış Temsilcisi-Sağlık, Hayat Tanımı;

Sigorta Satış Temsilcisi (Sağlık/Hayat), kendi başına ve belirli bir süre içerisinde müşteri (ferdi/grup) ihtiyaçları doğrultusunda sağlık/hayat sigorta poliçesi pazarlama, satış yapma ve müşteriyle sigorta şirketi arasındaki ilişkileri düzenleme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Sigorta Satış Temsilcisi-Sağlık, Hayat Maaşı Ne Kadar? 2021 Sigorta Satış Temsilcisi-Sağlık, Hayat Maaşları

Sigorta Satış Temsilcisi-Sağlık, Hayat maaşı ortalama aylık 3.280 - TL’dir. En düşük Sigorta Satış Temsilcisi-Sağlık, Hayat maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.980 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sigorta Satış Temsilcisi-Sağlık, Hayat iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Sigorta Satış Temsilcisi-Sağlık, Hayat Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Sigorta Satış Temsilcisi-Sağlık, Hayat Ne İş Yapar?

Sigorta Satış Temsilcisi (Sağlık/Hayat), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Satış hedefini belirlemek,

b) Potansiyel pazarı belirlemek,

c) Satış kanallarını belirlemek,

d) Rakip ürünlerini tanımak,

e) Müşteri adaylarını belirlemek,

f) Müşteri hakkında bilgi toplamak,

g) Müşteri randevularını ayarlamak,

h) Müşteriyle ilk teması kurmak ve tanışmak,

i) Müşterinin ihtiyaçlarını belirlemek,

j) Ürün tanıtımı yapmak,

k) Müşterinin sigortayla ilgili sorularına cevap vermek,

l) Müşterinin risk faktörlerini belirlemek,

m) Satış teklifini sunmak,

n) Başvuru formunu doldurmak,

o) Prim ödemelerini takip etmek,

p) Hasar işlem ve ödemelerini takip etmek,

q) Sigorta poliçesindeki değişiklikler konusunda müşterilere danışmanlık yapmak,

r) Ürün özelliklerindeki gelişmeleri, mevzuat değişikliklerini müşterilere bildirmek,

s) Müşterilerle sosyal ilişkileri sürdürmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Sigorta Satış Temsilcisi-Sağlık, Hayat Meslek Ana Grubu :

İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satış Ve Satın Alma Temsilcileri Ve Aracıları (Brokerler)

Meslek Grubu :

Sigorta Temsilcileri

Sigorta Satış Temsilcisi-Sağlık, Hayat Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Sigorta Satış Temsilcisi-Sağlık, Hayat mesleğinin meslek kodu 3321.03 olarak belirlenmiştir



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